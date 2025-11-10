Спартак Варна: Вече не дължим нито един лев на НАП

Спартак Варна се похвали, че не дължи нищо към Националната агенция за приходите (НАП). Сумата, покрита от Община Варна, е 550 000 лв, а тази, покрита със средства от дарителската кампания – близо 100 000 лв.
По този повод от клуба написаха:
„Соколи,
Спартак Варна дължи 0 (НУЛА!) лева към Националната агенция за приходите.
След постъпването на общинското финансиране остана сума за доплащане, която беше погасена своевременно с налични ресурси от кампанията #АЗСЪМСПАРТАК. Този остатък беше резултат от продължаващия ежемесечен преразход, породен от недостатъчните приходи и липсата на постоянни спонсори. Но ето, че и тази сума вече е напълно покрита!
Това е доказателство, че когато обединяваме усилия, резултатите са реални. Благодарим на всички, които вече подкрепиха клуба!
Сума, покрита от Община Варна: 550 000
Сума, покрита със средства от кампанията: 98 487.37
Още веднъж, благодарим на всички соколи и цялата футболна общественост за подкрепата!
Припомняме, че клубът има активни кампании за набиране на средства и привличане на дългосрочни партньори и спонсори – както за преодоляване на натрупаните задължения, така и за предотвратяване на нови в бъдеще.
Продължаваме уверено по пътя към пълното освобождаване на клуба!
Само Спартак!“, написаха варненци.
