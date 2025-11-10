„Справедливост за Мая“: Хиляди поискаха по-строги наказания за насилието над животни

Широка обществена подкрепа събра за броени часове петицията „Справедливост за Мая – по-строги мерки срещу жестокостта към животните“.

Инициативата е породена от жестокото убийство на кучето Мая в столицата, което предизвика възмущение в социалните мрежи.

Конкретните искания в петицията гласят:

„Ние, гражданите на Република България, изразяваме категоричното си несъгласие с проявите на насилие над животни и настояваме институциите:

Да извършат пълно, безпристрастно и прозрачно разследване на случая с Мая.

Да осигурят ефективно прилагане на чл. 325б от Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.

Да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.

Да организират национални кампании за информираност и образование относно хуманното отношение към животните.

Вярваме, че животните са живи същества, които заслужават защита, грижа и уважение. Насилието над тях е не само престъпление по закон, но и морална граница, която не бива да се прекрачва.

Подписвайки тази петиция, заявяваме своята воля за справедливост – за Мая и за всички животни, които не могат да се защитят сами.

Настояваме отговорните институции да предприемат конкретни действия и да покажат, че в България няма място за безнаказаност и жестокост.“

Обществен отзвук и реакция в социалните мрежи

Петицията събра хиляди подписи само за няколко часа, като граждани и организации за защита на животните призовават за по-строги наказания при прояви на насилие срещу животни.

Междувременно в социалните мрежи се разпространяват кадри от убийството на кучето, предизвикали вълна от възмущение и призиви за справедливост.

Потребители настояват извършителят, идентифициран като Ненад Цоневски, да бъде уволнен от Военномедицинска академия (ВМА), където той работи в отделението по гръдна хирургия.