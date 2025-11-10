Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

Част от средствата, събирани от платеното паркиране в София, ще бъдат пренасочвани към Столичната община и районите, в които действат синя и зелена зона. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров.

„Предлагаме иновативен и различен модел – част от средствата, които в момента постъпват изцяло в Центъра за градска мобилност (ЦГМ), да бъдат преразпределени към Столичната община. Те ще се насочват по направления и ще достигат до районните кметове в зоните, където е въведено платено паркиране", обясни Петров.

Средствата ще се влагат в инфраструктура и градска среда

По думите на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, се очаква приходите от платеното паркиране да нараснат, като част от тях ще се инвестират в подобряване на инфраструктурата в съответните райони.

„Средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране“, заяви Чаушев.

Зам.-кметът уточни, че ще има ясни правила за разходване на средствата – проектите ще се предлагат от районните администрации и от голямата община, след което ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за извършените дейности.

Край на практиката приходите „да потъват“

Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че новата програма слага край на практиката приходите от платеното паркиране да не се виждат като инвестиции на местно ниво.

„От 2005 г., когато е въведено платеното паркиране, хората не виждат резултат от парите, които плащат. Сега част от средствата ще остават в районите, друга част ще се управлява от кмета на София, а трета – от ЦГМ“, посочи Димитров.

Докладът е подписан от 11 общински съветници с електронни подписи, сред които са кметът на София Васил Терзиев, зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и шестима районни кметове.

Обсъждания и предстоящо гласуване

Размерът на сумите, които ще се преразпределят между ЦГМ и общината, все още се уточнява, но основната цел е по-голямата част от приходите да се насочват към инвестиции в инфраструктура и градска мобилност.

Реформата в системата за паркиране се обсъжда активно между политическите групи в СОС и ръководството на ЦГМ. Очаква се докладът да бъде разгледан на заседанието на Столичния общински съвет на 13 ноември.