НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

          0
          22
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Част от средствата, събирани от платеното паркиране в София, ще бъдат пренасочвани към Столичната община и районите, в които действат синя и зелена зона. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров.

          „Предлагаме иновативен и различен модел – част от средствата, които в момента постъпват изцяло в Центъра за градска мобилност (ЦГМ), да бъдат преразпределени към Столичната община. Те ще се насочват по направления и ще достигат до районните кметове в зоните, където е въведено платено паркиране“, обясни Петров.

          - Реклама -
          Край на безплатното паркиране за електромобили в София? Край на безплатното паркиране за електромобили в София?

          Средствата ще се влагат в инфраструктура и градска среда

          По думите на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, се очаква приходите от платеното паркиране да нараснат, като част от тях ще се инвестират в подобряване на инфраструктурата в съответните райони.

          „Средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране“, заяви Чаушев.

          Зам.-кметът уточни, че ще има ясни правила за разходване на средствата – проектите ще се предлагат от районните администрации и от голямата община, след което ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за извършените дейности.

          Край на практиката приходите „да потъват“

          Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че новата програма слага край на практиката приходите от платеното паркиране да не се виждат като инвестиции на местно ниво.

          „От 2005 г., когато е въведено платеното паркиране, хората не виждат резултат от парите, които плащат. Сега част от средствата ще остават в районите, друга част ще се управлява от кмета на София, а трета – от ЦГМ“, посочи Димитров.

          Докладът е подписан от 11 общински съветници с електронни подписи, сред които са кметът на София Васил Терзиев, зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и шестима районни кметове.

          Симеон Ставрев: Парите от увеличените такси за синя и зелена зона ще отидат за изграждане на паркинги Симеон Ставрев: Парите от увеличените такси за синя и зелена зона ще отидат за изграждане на паркинги

          Обсъждания и предстоящо гласуване

          Размерът на сумите, които ще се преразпределят между ЦГМ и общината, все още се уточнява, но основната цел е по-голямата част от приходите да се насочват към инвестиции в инфраструктура и градска мобилност.

          Реформата в системата за паркиране се обсъжда активно между политическите групи в СОС и ръководството на ЦГМ. Очаква се докладът да бъде разгледан на заседанието на Столичния общински съвет на 13 ноември.

          Част от средствата, събирани от платеното паркиране в София, ще бъдат пренасочвани към Столичната община и районите, в които действат синя и зелена зона. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров.

          „Предлагаме иновативен и различен модел – част от средствата, които в момента постъпват изцяло в Центъра за градска мобилност (ЦГМ), да бъдат преразпределени към Столичната община. Те ще се насочват по направления и ще достигат до районните кметове в зоните, където е въведено платено паркиране“, обясни Петров.

          - Реклама -
          Край на безплатното паркиране за електромобили в София? Край на безплатното паркиране за електромобили в София?

          Средствата ще се влагат в инфраструктура и градска среда

          По думите на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев, се очаква приходите от платеното паркиране да нараснат, като част от тях ще се инвестират в подобряване на инфраструктурата в съответните райони.

          „Средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране“, заяви Чаушев.

          Зам.-кметът уточни, че ще има ясни правила за разходване на средствата – проектите ще се предлагат от районните администрации и от голямата община, след което ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за извършените дейности.

          Край на практиката приходите „да потъват“

          Общинският съветник Бойко Димитров подчерта, че новата програма слага край на практиката приходите от платеното паркиране да не се виждат като инвестиции на местно ниво.

          „От 2005 г., когато е въведено платеното паркиране, хората не виждат резултат от парите, които плащат. Сега част от средствата ще остават в районите, друга част ще се управлява от кмета на София, а трета – от ЦГМ“, посочи Димитров.

          Докладът е подписан от 11 общински съветници с електронни подписи, сред които са кметът на София Васил Терзиев, зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и шестима районни кметове.

          Симеон Ставрев: Парите от увеличените такси за синя и зелена зона ще отидат за изграждане на паркинги Симеон Ставрев: Парите от увеличените такси за синя и зелена зона ще отидат за изграждане на паркинги

          Обсъждания и предстоящо гласуване

          Размерът на сумите, които ще се преразпределят между ЦГМ и общината, все още се уточнява, но основната цел е по-голямата част от приходите да се насочват към инвестиции в инфраструктура и градска мобилност.

          Реформата в системата за паркиране се обсъжда активно между политическите групи в СОС и ръководството на ЦГМ. Очаква се докладът да бъде разгледан на заседанието на Столичния общински съвет на 13 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Внимание: Оранжев и жълт код за дъжд утре

          Никола Павлов -
          През нощта срещу вторник ще остане облачно и дъждовно, като валежите ще обхванат голяма част от Западна и Централна България. По-значителни количества дъжд се...
          Крими

          Жестоко убийство в Карлово: четирима пребиха и намушкаха мъж с увреждане

          Дамяна Караджова -
          Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство, извършено на територията на жп гарата в Карлово.
          Крими

          Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+)

          Никола Павлов -
          Виден столичен лекар е прегазил куче в столичния квартал „Разсадника“ и го е оставил да умре, съобщи в социалните мрежи Борислава Иванова – собственичката...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions