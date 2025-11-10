НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Начало България Крими

          Стрелба по домашни любимци: жителите на четири села търсят справедливост

          Дамяна Караджова
          След случая с простреляното куче в русенското село Долно Абланово, за който NOVA разказа миналата седмица, се появиха още свидетелства от жители на региона, чиито домашни любимци са били убити по сходен начин.

          Хората споделят, че докато разхождали кучетата си, някой стрелял по тях от разстояние. Според тях става дума за един и същ извършител, тъй като случаите са почти идентични. Част от потърпевшите дори са се опитали сами да открият виновника, без успех.

          „Всички мислим, че е един и същи човек. Говорим за домашни кучета – обичани, гледани, с чипове и паспорти. А колко бездомни животни, без защита, са били убити – можем само да гадаем,“ разказа Кремена Радкова от село Червена вода.

          Тя споменава, че видяла два тъмни джипа, когато кучето ѝ било убито.

          „Беше още тъмно и не различих цвета. По-късно, когато открих ловците – единият джип беше тъмносин. Това стана преди две години,“ уточнява Кремена.

          Жената е подала сигнал в полицията, заподозрените са били разпитани, но делото впоследствие е спряно срещу неизвестен извършител.

          „Едва след това разбрах, че са били четири джипа с петима ловци,“ добавя тя.

          Според нея, стрелбата е била умишлена.

          „Прибирах се по черен път, кучето беше на няколко метра зад мен. Вторият джип спря, стреляха през прозореца, без никой да слезе. Аз бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели,“ споделя тя.

          Подобен случай разказва и Виктор Церигг от село Ново село, чието куче е било застреляно в двора му.

          „Това е стопански двор с крави и телета. Ако куршумът беше отишъл метър встрани, можеше да има човешка жертва. Нямаше камери, но знам, че в онзи ден е имало само един ловец – вероятно същият човек,“ казва той.

          Татяна Димитрова от село Просена преживяла подобна трагедия преди шест години.

          „Имаше съдебно дело. Първоначално му взеха пушките, после му ги върнаха. Не знаем какъв е резултатът от решението,“ споделя тя.

          Кремена Радкова допълва, че сред заподозрените ловци има полицаи и дори кметът на тяхното село, което според нея създава чувство за недосегаемост.

          „В дружинката има поне един полицай, а може би и други. Такива хора се чувстват над закона,“ казва тя.

          От полицията в Русе потвърдиха, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство. Проверява се дали има връзка между инцидентите в четирите села, но засега официално потвърждение няма.

