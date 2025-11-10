Стрелба по домашни любимци: жителите на четири села търсят справедливост

След случая с простреляното куче в русенското село Долно Абланово, за който NOVA разказа миналата седмица, се появиха още свидетелства от жители на региона, чиито домашни любимци са били убити по сходен начин.
Хората споделят, че докато разхождали кучетата си, някой стрелял по тях от разстояние. Според тях става дума за един и същ извършител, тъй като случаите са почти идентични. Част от потърпевшите дори са се опитали сами да открият виновника, без успех.
Тя споменава, че видяла два тъмни джипа, когато кучето ѝ било убито.
Жената е подала сигнал в полицията, заподозрените са били разпитани, но делото впоследствие е спряно срещу неизвестен извършител.
Според нея, стрелбата е била умишлена.
Подобен случай разказва и Виктор Церигг от село Ново село, чието куче е било застреляно в двора му.
Татяна Димитрова от село Просена преживяла подобна трагедия преди шест години.
Кремена Радкова допълва, че сред заподозрените ловци има полицаи и дори кметът на тяхното село, което според нея създава чувство за недосегаемост.
От полицията в Русе потвърдиха, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство. Проверява се дали има връзка между инцидентите в четирите села, но засега официално потвърждение няма.
