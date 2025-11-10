Стрелба по домашни любимци: жителите на четири села търсят справедливост

След случая с простреляното куче в русенското село Долно Абланово, за който NOVA разказа миналата седмица, се появиха още свидетелства от жители на региона, чиито домашни любимци са били убити по сходен начин.

- Реклама -

Хората споделят, че докато разхождали кучетата си, някой стрелял по тях от разстояние. Според тях става дума за един и същ извършител, тъй като случаите са почти идентични. Част от потърпевшите дори са се опитали сами да открият виновника, без успех.

„Всички мислим, че е един и същи човек. Говорим за домашни кучета – обичани, гледани, с чипове и паспорти. А колко бездомни животни, без защита, са били убити – можем само да гадаем,“ разказа Кремена Радкова от село Червена вода.

Тя споменава, че видяла два тъмни джипа, когато кучето ѝ било убито.

„Беше още тъмно и не различих цвета. По-късно, когато открих ловците – единият джип беше тъмносин. Това стана преди две години,“ уточнява Кремена.

Жената е подала сигнал в полицията, заподозрените са били разпитани, но делото впоследствие е спряно срещу неизвестен извършител.

„Едва след това разбрах, че са били четири джипа с петима ловци,“ добавя тя.

Според нея, стрелбата е била умишлена.

„Прибирах се по черен път, кучето беше на няколко метра зад мен. Вторият джип спря, стреляха през прозореца, без никой да слезе. Аз бях с бяла блуза – няма как да не са ме видели,“ споделя тя.

Подобен случай разказва и Виктор Церигг от село Ново село, чието куче е било застреляно в двора му.

„Това е стопански двор с крави и телета. Ако куршумът беше отишъл метър встрани, можеше да има човешка жертва. Нямаше камери, но знам, че в онзи ден е имало само един ловец – вероятно същият човек,“ казва той.

Татяна Димитрова от село Просена преживяла подобна трагедия преди шест години.

„Имаше съдебно дело. Първоначално му взеха пушките, после му ги върнаха. Не знаем какъв е резултатът от решението,“ споделя тя.

Кремена Радкова допълва, че сред заподозрените ловци има полицаи и дори кметът на тяхното село, което според нея създава чувство за недосегаемост.

„В дружинката има поне един полицай, а може би и други. Такива хора се чувстват над закона,“ казва тя.

От полицията в Русе потвърдиха, че по последния случай в Долно Абланово е образувано досъдебно производство. Проверява се дали има връзка между инцидентите в четирите села, но засега официално потвърждение няма.