Генерал-лейтенант Сергей Стороженко, командир на 6-та общовойскова армия на Руската федерация, е най-високопоставеният предател на Украйна, който води война срещу родината си, пише The ​​Telegraph.

Стороженко, бивш награден украински офицер, дезертира по време на анексията на Крим от Русия през 2014 г. Той е израснал в село на два часа път с кола западно от града, който сега се бомбардира. Става въпрос за Купянск. Мисията му е да окупира отново за Русия този ключов бастион в Харковска област.

Както пише The Telegraph, задачата на генерал-лейтенант Стороженко става още по-трудна, тъй като се стреми да настигне версията на Кремъл за истината. Информиран от докладите на генерала, руският президент Владимир Путин наскоро заяви, че хиляди украински войници са обкръжени в града, твърдение, което мнозина оспорват.

Анализатори от ISW твърдят, че 13 000 руски войници вече са убити при опитите за превземане на града, но не е постигнат значителен пробив.

„Овъглените руини на Купянск служат като предупреждение за това, което Москва е готова да направи с украинските градове на фронтовата линия, които отказват да се предадат“, твърдят журналистите на изданието.

В момента руските войски окупират северните райони на града, докато украинските въоръжени сили контролират източните и южните части, според Deep State. Освен това, неизвестен брой руски войници са разположени в центъра на града.

Изданието отбелязва, че за да заобиколи украинската отбрана и кръжащите дронове, Русия е използвала тактиката да изпраща разузнавателни и саботажни екипи от двама или трима души, които да се промъкнат покрай украинските позиции, но повечето от тях са елиминирани преди пристигането на подкрепления.

„Не е преувеличено да се предположи, че генерал-лейтенант Стороженко е отговорен за несъответствието между грандиозните изявления на Путин и реалността на място“, пише изданието.

Журналистите добавят, че неговите доклади достигат до генерал Валери Герасимов, който докладва директно на Путин за хода на военните операции.

„Генерал Герасимов тръби за руските успехи в Купянск от август“, пише изданието.

Генерал-лейтенант Стороженко, или „Стражът“, както го наричат офицерите му, преди това командваше най-голямото украинско подразделение в Крим. След анексията на полуострова, той дезертира на руска страна, призовавайки стотици свои подчинени да последват примера му.

Награден с медал „За връщането на Крим“, той поема командването на новосформираната 126-та брегова отбранителна бригада на Руската федерация в Крим, като стабилно напредва в йерархията.

Участва в планирането и организирането на пълномащабното нахлуване, командва 35-та армия в Харков, където все още живеят неговите роднини, и ръководи операцията в Изюм, но претърпява поражение.