Тръмп помилва Джулиани, Медоус и Пауъл – „за национално помирение“

Американският президент Доналд Тръмп е помилвал редица свои политически съюзници, свързани с предполагаемите опити за оспорване на резултатите от президентските избори през 2020 г.. Това съобщи прокурорът от Министерството на правосъдието Ед Мартин.
Списъкът на помилваните, публикуван в платформата X в неделя, включва бившия началник на кабинета на президента Марк Медоус, както и адвокатите Руди Джулиани и Сидни Пауъл – ключови фигури в екипа на Тръмп по време на оспорваните избори.
В прокламацията е включено „пълно, окончателно и безусловно помилване“ за всички посочени лица.
Сред тях най-разпознаваемото име е Руди Джулиани – кметът на Ню Йорк между 1994 и 2001 г., станал световно известен с лидерството си след атаките от 11 септември. Тогава той бе наричан „кметът на Америка“ заради ролята си в кризисните часове.
Според анализатори решението на Тръмп може да разпали нов политически дебат в навечерието на следващите избори, но в Белия дом го определят като жест на помирение и възстановяване на справедливостта.
