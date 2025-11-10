НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Тръмп раздава по 2000 долара на всеки гражданин на САЩ – „дивидент“ от увеличението на митата

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи изумително съобщение: той иска да плати на всеки гражданин на страната по 2000 долара. Само хората с високи доходи ще бъдат изключени. Тръмп определи това като „дивидент“ от наложените от него мита, съобщи той в Truth Social:

          „Дивидент от поне 2000 долара на човек (с изключение на хората с високи доходи) ще бъде изплатен на всички“.

          Президентът също така написа, че „всеки, който се противопоставя на тарифите, е глупак“. Той твърди, че САЩ печелят трилиони долари от тях. Тези пари скоро ще бъдат използвани за намаляване на „колосалния ни национален дълг“ от 37 трилиона долара, обеща той.

          „Ние сме най-богатата и най-уважавана страна в света, с почти нулева инфлация и рекордно висок фондов пазар“, добави Тръмп.

          Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари, приходите на САЩ от мита наистина са се увеличили. До края на фискалната година през септември те достигнаха 195 милиарда долара – 118 милиарда долара повече от предходната година.

          Ако прагът за „висок доход“ бъде определен например на 100 000 долара годишно, тогава приблизително 150 милиона възрастни биха имали право на плащане от 2000 долара, което би струвало приблизително 300 милиарда долара. Ако децата също имаха право на това, общите разходи биха се увеличили.

