Турция отбелязва 87 години от смъртта на Мустафа Кемал Ататюрк (СНИМКИ)

Турците в страната и по света почетоха паметта на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в деня, в който се навършват 87 години от смъртта му.
По традиция точно в 9:05 ч. – моментът, в който Ататюрк издъхва през 1938 г., гражданите запазиха минута мълчание, като много от тях спряха автомобилите си по улиците, слязоха от тях и застанаха мирно в знак на почит.
Официална церемония в Анкара
Националното възпоменание започна с официална церемония в мавзолея „Анъткабир“, където почива Ататюрк. Сред присъстващите бяха президентът Реджеп Тайип Ердоган, вицепрезидентът Джевдет Йълмаз, председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш, както и представители на армията и държавните институции.
Лидерите положиха венци и цветя пред гроба на държавника, а церемонията беше излъчвана на живо в социалните мрежи и по националните телевизии.
Президентът подчерта, че държавните институции и народът продължават да следват примера на Ататюрк, като работят за укрепване на националното единство и международния авторитет на Турция.
Ден на национална почит
Възпоменателните прояви продължават през целия ден. Хиляди граждани се стичат към мавзолея „Анъткабир“, за да положат цветя и да отдадат почит, а във всички турски градове се провеждат церемонии пред паметниците на Ататюрк.
Много хора се събират и в двореца „Долмабахче“ в Истанбул, където Ататюрк издъхва на 10 ноември 1938 г. Там посетителите влизат в стаята, в която той е затворил очи завинаги, оставяйки цветя и национални знамена.
