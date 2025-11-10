НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Турция отбелязва 87 години от смъртта на Мустафа Кемал Ататюрк (СНИМКИ)

          Снимка: Wikimedia Commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Турците в страната и по света почетоха паметта на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк в деня, в който се навършват 87 години от смъртта му.

          По традиция точно в 9:05 ч. – моментът, в който Ататюрк издъхва през 1938 г., гражданите запазиха минута мълчание, като много от тях спряха автомобилите си по улиците, слязоха от тях и застанаха мирно в знак на почит.

          Официална церемония в Анкара

          Националното възпоменание започна с официална церемония в мавзолея „Анъткабир“, където почива Ататюрк. Сред присъстващите бяха президентът Реджеп Тайип Ердоган, вицепрезидентът Джевдет Йълмаз, председателят на Меджлиса Нуман Куртулмуш, както и представители на армията и държавните институции.

          Лидерите положиха венци и цветя пред гроба на държавника, а церемонията беше излъчвана на живо в социалните мрежи и по националните телевизии.

          „Разраснахме Турция, направихме още по-голямо нашето единство, накарахме народа ни да вкуси най-големите успехи и победи през последния век. Докарахме страната до положение, в което може да се конкурира с останалия свят във всяка една област – точно както Ататюрк мечтаеше за Турция, наричайки я своята най-голяма творба“, заяви Ердоган по време на речта си.

          Президентът подчерта, че държавните институции и народът продължават да следват примера на Ататюрк, като работят за укрепване на националното единство и международния авторитет на Турция.

          Ден на национална почит

          Възпоменателните прояви продължават през целия ден. Хиляди граждани се стичат към мавзолея „Анъткабир“, за да положат цветя и да отдадат почит, а във всички турски градове се провеждат церемонии пред паметниците на Ататюрк.

          Много хора се събират и в двореца „Долмабахче“ в Истанбул, където Ататюрк издъхва на 10 ноември 1938 г. Там посетителите влизат в стаята, в която той е затворил очи завинаги, оставяйки цветя и национални знамена.

          „Дано още дълги години да работим за Турция, да служим на страната ни, да създаваме история и да постигаме целите ѝ във всяка една област“, завърши Ердоган.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

