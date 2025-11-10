Украински командир: Руснаците използват лошото време, за да се промъкнат през отбраната на ВСУ в Покровск

Руснаците продължават да щурмуват Покровск и Мирноград на малки групи, опитвайки се да влязат в града, да консолидират позициите си и да проведат по-нататъшни офанзиви. Междувременно руската армия се възползва от метеорологичните условия, за да се промъкне на Покровско направление, съобщава в ефира на ТВ „Еспресо“ Любомир Заика, командир на групата за рекрутинг в командния щаб на 152-ра отделна егерска бригада.

- Реклама -

„Нашите войски в момента унищожават врага в района на Покровск, където ситуацията е сложна, но под контрол. Врагът продължава да се опитва да извършва бързи атаки на малки групи, за да навлезе, консолидира и да проведе по-нататъшни настъпателни операции. Всичко това обаче се засича. Разбира се, на някои места има трудни ситуации поради определени метеорологични условия, при които врагът може да пробие в мъгла или дъжд, но ние ги засичаме и унищожаваме. Руските нашественици търпят значителни загуби. С други думи, води се активна отбрана“, отбеляза Заика.

Той добави, че Русия провежда настъпателни операции ежедневно и всяка минута, въпреки че обикновено завършват с неуспех. Според войника някои руски части преминават, но те биват засичани и унищожавани.

„Има боеве както в Покровск, така и в Мирноград, а също така има боеве в покрайнините на Покровск. Врагът продължава да предприема масирани атаки, които се провалят под отбранителните действия на украинските защитници. В момента врагът извършва атаки на малки групи с мотоциклети и АТВ, за да напредва по-бързо, да се закрепи и след това да извърши други активни операции“, добави войникът.