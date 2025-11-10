НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински командир: Руснаците използват лошото време, за да се промъкнат през отбраната на ВСУ в Покровск

          0
          121
          Развалините на Покровск
          Развалините на Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руснаците продължават да щурмуват Покровск и Мирноград на малки групи, опитвайки се да влязат в града, да консолидират позициите си и да проведат по-нататъшни офанзиви. Междувременно руската армия се възползва от метеорологичните условия, за да се промъкне на Покровско направление, съобщава в ефира на ТВ „Еспресо“ Любомир Заика, командир на групата за рекрутинг в командния щаб на 152-ра отделна егерска бригада.

          - Реклама -

          „Нашите войски в момента унищожават врага в района на Покровск, където ситуацията е сложна, но под контрол. Врагът продължава да се опитва да извършва бързи атаки на малки групи, за да навлезе, консолидира и да проведе по-нататъшни настъпателни операции. Всичко това обаче се засича. Разбира се, на някои места има трудни ситуации поради определени метеорологични условия, при които врагът може да пробие в мъгла или дъжд, но ние ги засичаме и унищожаваме. Руските нашественици търпят значителни загуби. С други думи, води се активна отбрана“, отбеляза Заика.

          Той добави, че Русия провежда настъпателни операции ежедневно и всяка минута, въпреки че обикновено завършват с неуспех. Според войника някои руски части преминават, но те биват засичани и унищожавани.

          „Има боеве както в Покровск, така и в Мирноград, а също така има боеве в покрайнините на Покровск. Врагът продължава да предприема масирани атаки, които се провалят под отбранителните действия на украинските защитници. В момента врагът извършва атаки на малки групи с мотоциклети и АТВ, за да напредва по-бързо, да се закрепи и след това да извърши други активни операции“, добави войникът.

          Руснаците продължават да щурмуват Покровск и Мирноград на малки групи, опитвайки се да влязат в града, да консолидират позициите си и да проведат по-нататъшни офанзиви. Междувременно руската армия се възползва от метеорологичните условия, за да се промъкне на Покровско направление, съобщава в ефира на ТВ „Еспресо“ Любомир Заика, командир на групата за рекрутинг в командния щаб на 152-ра отделна егерска бригада.

          - Реклама -

          „Нашите войски в момента унищожават врага в района на Покровск, където ситуацията е сложна, но под контрол. Врагът продължава да се опитва да извършва бързи атаки на малки групи, за да навлезе, консолидира и да проведе по-нататъшни настъпателни операции. Всичко това обаче се засича. Разбира се, на някои места има трудни ситуации поради определени метеорологични условия, при които врагът може да пробие в мъгла или дъжд, но ние ги засичаме и унищожаваме. Руските нашественици търпят значителни загуби. С други думи, води се активна отбрана“, отбеляза Заика.

          Той добави, че Русия провежда настъпателни операции ежедневно и всяка минута, въпреки че обикновено завършват с неуспех. Според войника някои руски части преминават, но те биват засичани и унищожавани.

          „Има боеве както в Покровск, така и в Мирноград, а също така има боеве в покрайнините на Покровск. Врагът продължава да предприема масирани атаки, които се провалят под отбранителните действия на украинските защитници. В момента врагът извършва атаки на малки групи с мотоциклети и АТВ, за да напредва по-бързо, да се закрепи и след това да извърши други активни операции“, добави войникът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Заради „Насо Фритюрника“: Зафиров съди Недялков за десетки хиляди левове

          Никола Павлов -
          Журналистът и издател Недялко Недялков обяви, че вицепремиерът Атанас Зафиров е завел срещу него частно наказателно дело и граждански иск на обща стойност 60...
          Война

          MWM: Су-57 получават уникални противорадарни ракети

          Иван Христов -
          Руският изтребител Су-57 от пето поколение получи нови противорадарни ракети Х-58УШКЕ с обхват до 250 км и скорост от 3,6 Маха, пише списание Military...
          Война

          Ким Чен Ун и Владимир  Путин строят нов мегамост между Русия и Северна Корея

          Иван Христов -
          Нов автомобилен мост между Русия и Северна Корея придобива реални очертания. Американското списание Newsweek съобщава за напредъка на строителството, което се потвърждава от сателитни...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions