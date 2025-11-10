Украински командир: Руснаците отрязват логистиката на ВСУ при Константиновка

Руските войски са прекъснали маршрутите за снабдяване на украинските сили близо до Константиновка в Донецка област. В същото време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанасят „огледални“ удари срещу руската логистика. Това заяви Сергий Ярий, командир на безпилотните летателни системи на 28-ма отделна механизирана бригада, в ефира на Новини.LIVE.

Той добави, че ситуацията в този район остава напрегната.

„Също така пречим на руснаците да развият офанзивата си, а също така атакуваме и вражеските логистични маршрути. Окупаторите са принудени да носят провизии пеша, което усложнява операциите им“, отбеляза командирът.

Ярий уточни, че броят на мащабните механизирани нападения намалява, докато активността на малките пехотни групи се увеличава, като двама или трима войници се опитват да напреднат през предните отбранителни линии на украинските въоръжени сили при неблагоприятно време.