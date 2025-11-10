Украински специалист по електронна война и разузнаване: Руснаците са направили дроновете „Гербер“ още по-опасни

Откриват се все повече руски дронове „Гербер“ с прибрани бойни глави. Руснаците използват изключително опасна конструкция, при която детонаторът се активира по време на полета на дрона, което води до детонацията му при удар. Това съобщи Сергей „Флеш“ Бескрестнов, специалист по комуникации, електронна война и разузнаване, на своята страница във Facebook, предава УНИАН.

Той също така показа бойна глава с детонатор, която е намерил вътре в една от „Герберите“.

„Една снимка показва бойна глава ОФБЧ-2 с детонатор ИЗ-2. Втората снимка показва връзката на бойната глава вътре в дрона“, отбелязва той.

„Флеш“ обяснява, че контролерът на полета изпраща сигнал към реле, което се затваря и подава напрежение от три батерии към конектора на детонатора. Това вероятно се задейства по критерий височина.

„Този ​​сигнал не детонира бойната глава, както много хора си мислят. Този сигнал задейства детонатора. Тази конструкция позволява на екипажа, изстрелващ „Гербера“, да избегне поемането на рискове. С други думи, детонаторът се активира по време на полет. При удар в земята, детонаторът се задейства и бойната глава експлодира“, обяснява специалистът.

Той също така предупреждава, че детонаторът може да не детонира по време на плавно кацане, но остава зареден.

Това означава, че такъв дрон никога не трябва да се изоставя или носи в багажника, предупреждава той.

„Основната грешка, която може да струва човешки живот, е, че не е електрически детонатор. Не мислете, че просто сте прерязали кабелите или сте разкачили конектора и всичко ще бъде наред. Детонаторът на бойната глава вече е зареден“, отбелязва „Флеш“.

„Този ​​детонатор има и контакти за самоунищожение, така че никой не знае какви гадни трикове може да измисли врагът в бъдеще“, добави специалистът.