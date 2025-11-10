Възможната загуба на Покровск (Донецка област) няма почти нищо общо с недостатъчната помощ на САЩ за Украйна. Това заяви Павел Нарожний, основател на благотворителната организация „Реактивна поща“ и военен експерт, в ефира на украинското Radio NV.

- Реклама -

Той отбеляза, че според доклада на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 8 ноември е имало 196 бойни сблъсъка, 73 от които са били в Покровск.

„Покровск беше и остава стратегически важен за руснаците. Защото те правят абсолютно всичко, посвещават всичките си ресурси, а най-боеспособните им части са насочени именно към Покровск и Мирноград“, отбелязва експертът.

Нарожний не е съгласен с мнението на някои експерти, че Украйна ще загуби Покровск по същата причина, която доведе до загубата на Авдеевка, а именно изчерпването на американската военна помощ за Украйна.

„Не съм съгласен с тази гледна точка. Причините са съвсем различни. Те са, че от доста време знаем за фланговете, които се пробиваха в Покровск. Почти от лятото и трябваше да реагираме на всяко тяхно действие – да контраатакуваме“, добави той.

Според експерта руската армия е добре запозната с проблемите на ВСУ, поради което е открит нов фронт – Сумският фронт, където украинците е трябвало да реагират и да преразположат части, за да отблъснат атаките.

Експертът отбеляза, че е невъзможно да се каже, че тази ситуация е възникнала поради липса на американска помощ, защото видовете оръжия, доставени от украинските партньори, не биха могли да повлияят съществено на ситуацията на Покровския фронт.

В същото време Нарожний подчерта, че най-сериозният проблем на ВСУ е недостигът на личен състав. По думите му, Украйна има боеспособни части, но те не са достатъчни за цялата фронтова линия.

„Врагът търсеше места, където имаше малко хора, които не са толкова добре подготвени за отбрана и именно в тези райони концентрираше всичките си атаки“, обясни Нарожний.