Украински военен експерт: Путин иска да натисне Запада с превземането на Покровск, Гришино е ключът за отбраната на града

Ако Покровск бъде превзет, руският президент Владимир Путин може да започне да оказва информационен натиск върху Запада, твърдейки, че помощта за Украйна няма да спре руската офанзива. Това заяви военният наблюдател Денис Попович в ефира на ТВ канала „Суспилне“. Той подчерта, че Гришино е ключовото населено място за отбраната на града.

Попович отбеляза, че е невъзможно да се каже, че ситуацията в Покровск се е стабилизирала, защото руската армия все още се опитва да напредва.

„Все още е твърде рано е да се говори за стабилизация“, отбеляза експертът.

По думите му, руските войски са в Покровск и почти целият град в момента е в сивата зона. „Това е резултат от струпването на сили от страна на врага и опитите му да проникне в градската зона на Покровск. Този процес не започна вчера или онзи ден. Той започна през лятото. И сега виждаме последствията от това струпване“, заяви Попович.

Експертът отбеляза, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) извършват ударно-силови действия и провеждат контрадиверсионна операция. „Но, за съжаление, все още не сме успели да блокираме източника на това изтичане. То идва от юг, югозападно от града, от южните му покрайнини. В момента врагът вкарва войски оттам, които се унищожават. Уличните боеве продължават. Те продължават. Няма стабилна фронтова линия там“, подчерта Попович.

Според неговата информация руските войски активно използват дронове и управляеми авиобомби.

При какви обстоятелства заплахата за Покровск може да се увеличи?

Експертът смята, че заплахата може да се увеличи, ако руската армия успее да настъпи към Гришино. Руснаците се опитват да направят това, включително като се преобличат в цивилни дрехи, за да напреднат и допълнително да натрупат сили.

„Ако врагът превземе Гришино, тогава, за съжаление, ще трябва да се оттеглим от Покровск и Мирноград. Но засега не сме видели това да се случва“, добави Попович.

Значението на Покровск за Украйна

Попович смята, че градът е важен за Украйна както във военно, така и в политическо отношение.

„Ако Покровск бъде загубен, това ще се отрази на морала на войските и обществото. Това би могло да повлияе и на геополитическата ситуация, защото тогава Путин ще може да представи резултата: „Превзехме Покровск и Мирноград и ще продължим да напредваме, независимо какво правите или колко помагате на Украйна“, заяви Попович.

В същото време той смята, че от военна гледна точка Покровск в момента възпира руската офанзива срещу агломерацията Славянск-Краматорск и Днепропетровската област.

„Ако Покровск падне, се отваря пътя към Днепропетровската област на доста широк фронт, освобождава сили за атака срещу Славянско-Краматорската агломерация“, смята Попович.