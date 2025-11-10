Ултиматум: Тръмп заплаши BBC с дело за 1 милиард долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил британската обществена медия Би Би Си със съдебен иск на стойност един милиард долара, ако до петък, 14 ноември, не изпълни поставените от него изисквания. Това съобщава Sky News, позовавайки се на официално писмо, изпратено от адвокатите на Тръмп до ръководството на медията.
Причината: спорен монтаж в документален филм
Според документа, правният екип на Тръмп обвинява Би Би Си в „злонамерен и подвеждащ монтаж“ на реч на президента, включена в техен документален филм.
Адвокатите настояват медията да направи публична корекция и извинение, както и да отстрани всички версии на материала, в които е включен спорният откъс.
Краен срок и заплаха за „правна битка“
В писмото е поставен краен срок до петък, 14 ноември, 17:00 ч. източноамериканско време (00:00 ч. българско време в събота), в който Би Би Си трябва да се съобрази с исканията.
Отговорът на Би Би Си
От Би Би Си реагираха лаконично, като заявиха, че ще разгледат внимателно писмото на правния екип на Тръмп:
Белият дом: без коментар
От Белия дом са отказали официален коментар по случая и са пренасочили всички запитвания към външния правен екип на Доналд Тръмп.
