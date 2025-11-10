В Северна Корея са произведени 70% от боеприпасите, които Русия използва в Украйна 

От началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г., Пхенян е доставил на Русия приблизително 6,5 милиона снаряда в замяна на руски военни технологии за производството на оръжия. Това показват документи, предоставени на японската агенция Kyodo News, на която се позОвава УНИАН

Документите, които хвърлят светлина върху това как Русия закупува военни доставки от Северна Корея, Китай и Иран, посочват, че Пхенян е получил руски технологии, свързани със системи за противовъздушна отбрана и космически разработки, както и 20 милиарда долара помощ. В тях се посочва и трансферът на руски ядрени технологии на Северна Корея. Констатациите на проучването подчертават задълбочаващите се военни връзки между Русия и Северна Корея, която е изпратила войски, за да помогне на Москва в продължаващата ѝ война срещу Украйна.

Според документите, Москва е закупила чрез Китай и електронни компоненти, произведени в Япония, Съединените щати и Европа, необходими за производството на танкове и ракети. Пекин се противопоставя на западните санкции срещу Русия заради нахлуването ѝ в Украйна. Смята се, че приблизително 90% от електронните компоненти, като полупроводници, доставяни на руската отбранителна промишленост, са дошли от Китай.

В замяна Москва е доставяла на Китай енергийни ресурси, включително петрол, редки метали, необходими за производството на самолети и подводници, както и граждански и военни стоки с двойно предназначение. Важно е да се отбележи, че Иран е предоставил на Русия приблизително 2200 дрона и технология за производство на взривни вещества, което от своя страна е осигурило на близкоизточната страна системи за противовъздушна отбрана и радари.