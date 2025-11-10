НА ЖИВО
          НачалоВойна

          В Украйна провеждат обиск у съратника на Володимир Зеленски в „Квартал 95“

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На сутринта на 10 ноември детективи от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) извършиха претърсвания в дома на бизнесмена и съсобственик на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич, съратник на президента Володимир Зеленски. Това съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

          Претърсването се извършва в Киев, но други подробности все още са неизвестни.

          В същото време, според източници на изданието в политическите среди, Миндич е напуснал Украйна. Това се е случило в нощта на 10 ноември, няколко часа преди претърсването на НАБУ.

          Тимур Миндич – Какво се знае за него

          Тимур Миндич е украински бизнесмен, филмов продуцент и съсобственик на студио „Квартал 95“.

          През лятото медиите съобщиха, че НАБУ и САП подготвят известие за подозрение срещу Миндич. По това време се съобщаваше, че компания, свързана с Миндич, може да е била замесена в разследване на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) за евентуално присвояване на публични средства.

          Също така се съобщаваше, че Миндич може да стане обект на разследване от Федералното бюро за разследване на САЩ.

