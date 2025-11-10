НА ЖИВО
          Внимание: Оранжев и жълт код за дъжд утре

          Снимка: iStock
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През нощта срещу вторник ще остане облачно и дъждовно, като валежите ще обхванат голяма част от Западна и Централна България. По-значителни количества дъжд се очакват в централните и планинските райони.

          В западната половина на страната вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще духа слаб до умерен изток-югоизточен вятър.
          Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 9°.

          Лошо време и жълт код за дъжд усложняват условията в планините Лошо време и жълт код за дъжд усложняват условията в планините

          Валежи и захлаждане във вторник

          На 11 ноември (вторник) дъжд ще вали и в източната част от страната, като по-значителни количества се очакват в Североизточна България.
          През втората половина на деня валежите ще започнат да спират от запад, а облачността ще се разкъсва и намалява.

          Ще духа до умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, особено в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Ще нахлуе по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.

          Кодове за опасно време

          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев и жълт код за валежи в общо 17 области на страната.

          • Оранжев код – за Силистра, Русе, Стара Загора, Габрово и Пловдив – очакват се значителни количества дъжд и опасно време.
          • Жълт код – за Добрич, Разград, Търговище, Сливен, Хасково, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, София-град и София област – заради интензивни, но по-слаби валежи.

          Времето в планините и по Черноморието

          В планините ще бъде облачно и ветровито, с дъжд, а над 1800 метра – сняг.
          Валежите ще са по-интензивни в централните и източните части на Стара планина. Ще духа силен, по билата и бурен вятър от север-северозапад.
          Максималните температури ще бъдат около 10° на 1200 м и около 4° на 2000 м.

          По Черноморието също ще е облачно и дъждовно, с умерен до силен запад-северозападен вятър.
          Максималните температури ще са между 15° и 17°, температурата на морската вода – 16°–17°, а вълнението2 до 3 бала.

