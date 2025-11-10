НА ЖИВО
          Временният президент на Сирия пристига в Белия дом

          Снимка: БГНЕС
          Днес във Вашингтон се очаква временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа да се срещне с американския държавен глава Доналд Тръмп в Белия дом, съобщава ДПА. Това ще бъде първото официално посещение на сирийски президент в САЩ, откакто страната получава независимост през 1946 г.

          Основна тема на разговора между двамата лидери ще бъде възможното присъединяване на Сирия към оглавяваната от САЩ коалиция срещу терористичната организация „Ислямска държава“ (ИД). Малко преди визитата сирийското правителство обяви началото на мащабна военна операция срещу членове на ИД.

          Дълги години режимът на бившия лидер Башар Асад беше поставен в международна изолация заради кървавата гражданска война. През декември миналата година, бунтовнически съюз, ръководен от ислямистката групировка „Хаят тахрир аш Шам“, свали Асад от власт.

          След това Ахмед аш Шараа бе назначен за временен президент, а новото сирийско ръководство се стреми да възстанови мястото на страната в международната общност.

          Днешната среща във Вашингтон ще бъде втората между Тръмп и Шараа, след като двамата се видяха през май в Саудитска Арабия.

