Според информация на The ​​Wall Street Journal, германските следователи смятат, че групата украинци, за които се твърди, че са взривили газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море, са действали под ръководството на тогавашния главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валери Залужний.

- Реклама -

В статията се посочва, че германската полиция, прокурори и други, запознати със случая, са разработили това, което твърдят, че е „ясна картина за това как елитно украинско военно поделение е извършило атаките под прякото командване на тогавашния върховен главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал Валери Залужний“.

Чрез проследяване на компании за отдаване под наем на лодки, телефонни номера и регистрационни номера, екипът от Потсдам е поставил основите за издаване на заповеди за арест на трима войници от специално украинско военно поделение и четирима ветерани дълбоководни водолази, според хора, запознати със случая.

Според тях целта на саботьорите е била да намалят приходите на Русия от петрол и икономическите ѝ връзки с Германия.

Решаващото доказателство е зърнеста черно-бяла снимка, направена от германски радар за скорост. Тя изобразява лицето на украински дълбоководен водолаз, когото полицията идентифицира с помощта на търговски софтуер за разпознаване на лица. В рамките на минути те откриват профилите му в социалните мрежи и професионални уебсайтове с връзки към други заподозрени по случая.

Украинският водолаз, когото екипът проследи в Полша, впоследствие е транспортиран до Украйна в черно BMW с дипломатически регистрационни номера, за което се твърди, че е било управлявано от украинския военен аташе във Варшава.

Междувременно командирът на саботажния отряд е открит в Италия след дълго търсене. Първоначално детективите разполагат само с паспортна снимка на усмихнат, широкоплещест мъж с бледосини очи, според хора, запознати с разследването.

Тя е взета от украинския документ за пътуване, който е използвал по време на операцията: истински паспорт, издаден на фалшиво име, което според полицията е типично за украинските разузнавателни операции. Той не е имал присъствие в социалните мрежи и снимката му не е била в нито една европейска или съюзническа база данни.

Скоро гранична полиция от приятелска страна открива съвпадение. Мъжът е пътувал там по работа.

Детективите са получили копие от паспорта му с истинското му име и дата на раждане. Те го идентифицирали като Серхий К., 46-годишен ветеран от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Той се е присъединил към специалните сили в първия ден на руската инвазия и е командвал подразделение за противовъздушна отбрана по време на битката за Киев през първите седмици на войната.

Очаква се италианските съдии да решат до декември дали да екстрадират украинеца в Германия. Германската полиция вече е подготвила специален самолет, който да вземе Серхий от Италия и да го откара до Хамбург за съдебен процес.