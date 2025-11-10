За шест месеца: Затварят летището в Бургас

50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

От днес летище Бургас затваря за шест месеца, за да започне реконструкция и подмяна на настилката на основната писта, съобщи БНР.

С официална церемония беше даден старт на строителните дейности. Денят не е избран случайно — навършват се 19 години от началото на концесията на морското летище.

„Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Сега ще бъде използвана нова модерна технология за подмяната на настилката,“ обясни изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

Проектът за реконструкцията е подготвян в продължение на 5 години от специалисти с международен опит, а 150 работници ще бъдат ангажирани по време на строителството.

Очаква се първите полети по новата писта да бъдат извършени на 1 май 2026 г.

С реализацията на проекта летище Бургас ще получи съвременна инфраструктура, която да отговори на нарастващия туристически и товарен трафик по Южното Черноморие.