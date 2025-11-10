НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          За шест месеца: Затварят летището в Бургас

          0
          7
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.
          От днес летище Бургас затваря за шест месеца, за да започне реконструкция и подмяна на настилката на основната писта, съобщи БНР.

          - Реклама -

          С официална церемония беше даден старт на строителните дейности. Денят не е избран случайно — навършват се 19 години от началото на концесията на морското летище.

          „Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Сега ще бъде използвана нова модерна технология за подмяната на настилката,“ обясни изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

          Проектът за реконструкцията е подготвян в продължение на 5 години от специалисти с международен опит, а 150 работници ще бъдат ангажирани по време на строителството.
          Очаква се първите полети по новата писта да бъдат извършени на 1 май 2026 г.

          С реализацията на проекта летище Бургас ще получи съвременна инфраструктура, която да отговори на нарастващия туристически и товарен трафик по Южното Черноморие.

          50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.
          От днес летище Бургас затваря за шест месеца, за да започне реконструкция и подмяна на настилката на основната писта, съобщи БНР.

          - Реклама -

          С официална церемония беше даден старт на строителните дейности. Денят не е избран случайно — навършват се 19 години от началото на концесията на морското летище.

          „Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Сега ще бъде използвана нова модерна технология за подмяната на настилката,“ обясни изпълнителният директор на летището Васил Атанасов.

          Проектът за реконструкцията е подготвян в продължение на 5 години от специалисти с международен опит, а 150 работници ще бъдат ангажирани по време на строителството.
          Очаква се първите полети по новата писта да бъдат извършени на 1 май 2026 г.

          С реализацията на проекта летище Бургас ще получи съвременна инфраструктура, която да отговори на нарастващия туристически и товарен трафик по Южното Черноморие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Генщабът на ВСУ: Няма обкръжение в Мирноград

          Иван Христов -
          Логистиката до Мирноград е сложна, но се постига напредък. Украинските войски унищожават руските войски в подстъпите към града. Това заяви пред УНИАН Майор Андрий...
          Култура

          Созопол стана дом на новия институт на ЮНЕСКО за подводно наследство

          Десислава Димитрова -
          Центърът за подводна археология в Созопол официално получи статут на институт от категория 2 към ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата.
          Общество

          Колко ще струва да посрещнем 2026 г.: цените на новогодишните празници у нас и в чужбина

          Дамяна Караджова -
          Малко повече от месец преди настъпването на Нова година, туристическият бранш отчита повишение на цените на кувертите и празничните екскурзии.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions