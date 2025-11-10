За шест месеца: Затварят летището в Бургас

50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“. От днес летище Бургас затваря за шест месеца, за да започне реконструкция и подмяна на настилката на основната писта, съобщи БНР.
- Реклама -
С официална церемония беше даден старт на строителните дейности. Денят не е избран случайно — навършват се 19 години от началото на концесията на морското летище.
Проектът за реконструкцията е подготвян в продължение на 5 години от специалисти с международен опит, а 150 работници ще бъдат ангажирани по време на строителството. Очаква се първите полети по новата писта да бъдат извършени на 1 май 2026 г.
С реализацията на проекта летище Бургас ще получи съвременна инфраструктура, която да отговори на нарастващия туристически и товарен трафик по Южното Черноморие.
50 милиона евро – това е стойността на един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще бъдат реализирани от концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“. От днес летище Бургас затваря за шест месеца, за да започне реконструкция и подмяна на настилката на основната писта, съобщи БНР.
- Реклама -
С официална церемония беше даден старт на строителните дейности. Денят не е избран случайно — навършват се 19 години от началото на концесията на морското летище.
Проектът за реконструкцията е подготвян в продължение на 5 години от специалисти с международен опит, а 150 работници ще бъдат ангажирани по време на строителството. Очаква се първите полети по новата писта да бъдат извършени на 1 май 2026 г.
С реализацията на проекта летище Бургас ще получи съвременна инфраструктура, която да отговори на нарастващия туристически и товарен трафик по Южното Черноморие.