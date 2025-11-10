Зафиров: Доброволчеството не е просто мисия или кауза

„Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите и гражданския сектор“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на кръгла маса в Министерския съвет, организирана по негова инициатива на тема „Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците?“.
Вицепремиерът подчерта, че форумът е „важен, належащ и в точния момент“, тъй като темата за доброволчеството изисква ясно законодателно уреждане.
По думите му трите законопроекта имат обща цел – създаване на ясна, стабилна и справедлива правна рамка за доброволчеството в България.
Доброволчеството – обществен приоритет
Атанас Зафиров изтъкна като положителен факт, че още на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество е било взето решение за организиране на обща среща по темата, което според него е ясен знак, че доброволчеството вече е припознато като приоритет от страна на гражданския сектор.
Той припомни, че българското общество очаква този законопроект повече от 15 години, и увери, че правителството има воля темата да бъде приключена с конкретни резултати.
