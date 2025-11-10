НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Зафиров: Доброволчеството не е просто мисия или кауза

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите и гражданския сектор“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на кръгла маса в Министерския съвет, организирана по негова инициатива на тема „Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците?“.

          - Реклама -

          Вицепремиерът подчерта, че форумът е „важен, належащ и в точния момент“, тъй като темата за доброволчеството изисква ясно законодателно уреждане.

          „Единият от законопроектите за насърчаване на доброволчеството беше внесен от мен и група народни представители на 13 ноември 2024 г. На 17 април миналата година Народното събрание разгледа предложението на първо четене заедно с още два проекта – на ГЕРБ-СДС и на ‘Продължаваме промяната – Демократична България’“, припомни Зафиров.

          По думите му трите законопроекта имат обща цел – създаване на ясна, стабилна и справедлива правна рамка за доброволчеството в България.

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          „Впоследствие трябваше да бъде сформирана работна група, която да подготви общ законопроект, предвиден за разглеждане на второ четене в парламента“, посочи още вицепремиерът.

          Доброволчеството – обществен приоритет

          Атанас Зафиров изтъкна като положителен факт, че още на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество е било взето решение за организиране на обща среща по темата, което според него е ясен знак, че доброволчеството вече е припознато като приоритет от страна на гражданския сектор.

          „Дискусията е важна, защото ще помогне да се структурират различните гледни точки и предложения, заложени в законопроекта. Освен това тя ще осигури база за по-широк и по-устойчив обществен диалог по темата“, каза Зафиров.

          Той припомни, че българското общество очаква този законопроект повече от 15 години, и увери, че правителството има воля темата да бъде приключена с конкретни резултати.

          „Време е държавата да създаде ясни правила и механизми за подкрепа на хората, които безвъзмездно отделят време, знания и усилия в полза на обществото“, заключи вицепремиерът.

          „Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите и гражданския сектор“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на кръгла маса в Министерския съвет, организирана по негова инициатива на тема „Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците?“.

          - Реклама -

          Вицепремиерът подчерта, че форумът е „важен, належащ и в точния момент“, тъй като темата за доброволчеството изисква ясно законодателно уреждане.

          „Единият от законопроектите за насърчаване на доброволчеството беше внесен от мен и група народни представители на 13 ноември 2024 г. На 17 април миналата година Народното събрание разгледа предложението на първо четене заедно с още два проекта – на ГЕРБ-СДС и на ‘Продължаваме промяната – Демократична България’“, припомни Зафиров.

          По думите му трите законопроекта имат обща цел – създаване на ясна, стабилна и справедлива правна рамка за доброволчеството в България.

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          „Впоследствие трябваше да бъде сформирана работна група, която да подготви общ законопроект, предвиден за разглеждане на второ четене в парламента“, посочи още вицепремиерът.

          Доброволчеството – обществен приоритет

          Атанас Зафиров изтъкна като положителен факт, че още на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество е било взето решение за организиране на обща среща по темата, което според него е ясен знак, че доброволчеството вече е припознато като приоритет от страна на гражданския сектор.

          „Дискусията е важна, защото ще помогне да се структурират различните гледни точки и предложения, заложени в законопроекта. Освен това тя ще осигури база за по-широк и по-устойчив обществен диалог по темата“, каза Зафиров.

          Той припомни, че българското общество очаква този законопроект повече от 15 години, и увери, че правителството има воля темата да бъде приключена с конкретни резултати.

          „Време е държавата да създаде ясни правила и механизми за подкрепа на хората, които безвъзмездно отделят време, знания и усилия в полза на обществото“, заключи вицепремиерът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Колко ще струва да посрещнем 2026 г.: цените на новогодишните празници у нас и в чужбина

          Дамяна Караджова -
          Малко повече от месец преди настъпването на Нова година, туристическият бранш отчита повишение на цените на кувертите и празничните екскурзии.
          Война

          Руското черноморско пристанище Туапсе пламна след удар на украински дрон

          Иван Христов -
          Пожар избухна през нощта в черноморското пристанище на Русия Туапсе след удар на украински дрон, пише УНИАН. Публичната OSINT странаица „Гарбуз“, съобщи за вероятен удар...
          Политика

          Костадинов: 36 години по-късно – КАТАСТРОФА

          Никола Павлов -
          Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отбеляза в публикация във Facebook 36-ата годишнина от 10 ноември 1989 г., когато беше свален дългогодишният лидер на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions