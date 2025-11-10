Зафиров: Доброволчеството не е просто мисия или кауза

„Доброволчеството не е просто мисия или кауза, а възможност за обединяване на усилията на институциите и гражданския сектор“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на кръгла маса в Министерския съвет, организирана по негова инициатива на тема „Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците?“.

Вицепремиерът подчерта, че форумът е „важен, належащ и в точния момент“, тъй като темата за доброволчеството изисква ясно законодателно уреждане.

„Единият от законопроектите за насърчаване на доброволчеството беше внесен от мен и група народни представители на 13 ноември 2024 г. На 17 април миналата година Народното събрание разгледа предложението на първо четене заедно с още два проекта – на ГЕРБ-СДС и на ‘Продължаваме промяната – Демократична България’“, припомни Зафиров.

По думите му трите законопроекта имат обща цел – създаване на ясна, стабилна и справедлива правна рамка за доброволчеството в България.

„Впоследствие трябваше да бъде сформирана работна група, която да подготви общ законопроект, предвиден за разглеждане на второ четене в парламента“, посочи още вицепремиерът.

Доброволчеството – обществен приоритет

Атанас Зафиров изтъкна като положителен факт, че още на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество е било взето решение за организиране на обща среща по темата, което според него е ясен знак, че доброволчеството вече е припознато като приоритет от страна на гражданския сектор.

„Дискусията е важна, защото ще помогне да се структурират различните гледни точки и предложения, заложени в законопроекта. Освен това тя ще осигури база за по-широк и по-устойчив обществен диалог по темата“, каза Зафиров.

Той припомни, че българското общество очаква този законопроект повече от 15 години, и увери, че правителството има воля темата да бъде приключена с конкретни резултати.