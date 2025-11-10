Заради „Насо Фритюрника“: Зафиров съди Недялков за десетки хиляди левове

Журналистът и издател Недялко Недялков обяви, че вицепремиерът Атанас Зафиров е завел срещу него частно наказателно дело и граждански иск на обща стойност 60 000 лева заради три публикации, публикувани в неговия блог fakla.bg.
Журналистът твърди, че делото срещу него е опит да се запушат устите на опозиционните медии и да се сплаши свободното слово в България.
Искът – за три публикации и обиди
Недялков уточнява, че съдебният иск е свързан с три негови текста, в които е нарекъл Зафиров „фритюрник“, „прислужник на Пеевски“, „предател на БСП и социалистическата идея“, „погребален агент на БСП“ и „човекът, който е продал левицата на ДПС“.
Недялков добавя, че според жалбата вицепремиерът е преживял „разстройство на съня, съпроводено с нощни паник атаки“, както и че бил в „обяснителен режим“ пред колегите си в правителството.
„Процесът е политически, не личен“
Недялков заявява, че според него делото няма личен характер, а представлява удар срещу опозиционните гласове и независимите медии:
Той посочва, че първото съдебно заседание по делото ще се проведе утре в Софийския районен съд, като възнамерява да поиска разпити на министри и на премиера Росен Желязков:
„Режимът започва репресии срещу свободното слово“
Недялков твърди, че делото е част от по-широка тенденция на репресии срещу журналисти, и обвини правителството, че действа по „тоталитарен модел“.
В заключение журналистът заявява:
Недялков завършва публикацията си с ироничен коментар по повод мотивите на иска:
