      понеделник, 10.11.25
          Заради „Насо Фритюрника“: Зафиров съди Недялков за десетки хиляди левове

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и издател Недялко Недялков обяви, че вицепремиерът Атанас Зафиров е завел срещу него частно наказателно дело и граждански иск на обща стойност 60 000 лева заради три публикации, публикувани в неговия блог fakla.bg.

          „Правителството ми е спретнало политически процес чрез вицепремиера си Насо Фритюрника, известен и като Атанас Зафиров. За мен е чест, че омразният на милиони българи режим ме припознава като свой основен опонент“, написа Недялков в публикация във Facebook.

          Журналистът твърди, че делото срещу него е опит да се запушат устите на опозиционните медии и да се сплаши свободното слово в България.

          Искът – за три публикации и обиди

          Недялков уточнява, че съдебният иск е свързан с три негови текста, в които е нарекъл Зафиров „фритюрник“, „прислужник на Пеевски“, „предател на БСП и социалистическата идея“, „погребален агент на БСП“ и „човекът, който е продал левицата на ДПС“.

          Недялко Недялков за Зафиров: Това не е просто един водевилен продавач на пържени картофи, а погребалния агент на БСП Недялко Недялков за Зафиров: Това не е просто един водевилен продавач на пържени картофи, а погребалния агент на БСП

          „Съди ме за лично мнение и коментар“, посочва журналистът. „Фритюрника ме съди едновременно в частно наказателно дело и присъединен граждански иск за… 60 000 лв. Жалбата е за три мои публикации в блога fakla.bg.“

          Недялков добавя, че според жалбата вицепремиерът е преживял „разстройство на съня, съпроводено с нощни паник атаки“, както и че бил в „обяснителен режим“ пред колегите си в правителството.

          „Човекът е с паник атаки, тежко покъртен именно от моите публикации. Как след тях изобщо е имал сили и нерви да пропътува половината свят в луксозни командировки, е отделен въпрос“, пише издателят.

          „Процесът е политически, не личен“

          Недялков заявява, че според него делото няма личен характер, а представлява удар срещу опозиционните гласове и независимите медии:

          „Това е дело-шамар не срещу Недялко Недялков, а срещу опозицията и малкото останали свободни медии. Целта е да ни се запушат устите.“

          Той посочва, че първото съдебно заседание по делото ще се проведе утре в Софийския районен съд, като възнамерява да поиска разпити на министри и на премиера Росен Желязков:

          „Ще следя отблизо как вицепремиерът ще доказва, че не е фритюрник. Ще искам разпити на министри и на премиера Желязков – да видим дали драмата в кабинета покрай ‘наклеветения’ Зафиров е толкова силна.“

          Недялков: САЩ се дистанцират от Украйна, но българските власти продължават да слугуват Недялков: САЩ се дистанцират от Украйна, но българските власти продължават да слугуват

          „Режимът започва репресии срещу свободното слово“

          Недялков твърди, че делото е част от по-широка тенденция на репресии срещу журналисти, и обвини правителството, че действа по „тоталитарен модел“.

          „С това се занимава, това работи абсолютният безхаберник Атанас Зафиров, ако сте се чудили… С мен обаче се е объркал – доста по-силни играчи от него са опитвали.“

          В заключение журналистът заявява:

          „На война, като на война. На цирк, като на цирк. Отвориха Кутията на Пандора. Репресиите срещу свободното слово тепърва започват, ако този режим оцелее.“

          Недялков завършва публикацията си с ироничен коментар по повод мотивите на иска:

          „Унизително е за заместник министър-председателя на Република България да бъде наричан ‘Фритюрник’, изплаква в жалбата си Фритюрника. Да, а за мен е унизително персона като него да е заместник министър-председател на България.“

