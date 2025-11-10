НА ЖИВО
          Желязков: Вече обсъждаме имена за особения представител в „Лукойл“

          Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството вече обсъжда конкретни имена за специален управител на „Лукойл – България“, какъвто се предвижда с последните промени в закона, приети от Народното събрание.

          „Така както е предвидено в закона, това ще е физическо лице или лица, които ще се изберат след проверка и анализ. Има имена, които обсъждаме, ще ги обявим, след като законът влезе в сила“, заяви министър-председателят.

          Желязков подчерта, че назначаването на специален управител е част от механизма, чрез който България ще осигури пълно спазване на международните санкции, наложени във връзка с войната в Украйна.

          Държавата засилва сигурността около „Лукойл" след американските санкции

          „България ще гарантира спазването на санкциите с оглед на тяхната основна цел – нито един цент да не отива за войната в Украйна. Приетият закон в петък е отговор на този въпрос – каква ще е легалната рамка за изпълнение на тази политика“, посочи премиерът.

          Новият закон предвижда държавата да може да назначи особен търговски управител, който да поеме контрола върху операциите на „Лукойл – България“ и свързаните с нея дружества, така че дейността на рафинерията в Бургас да продължи, без да бъдат нарушени санкциите срещу Русия.

          Държавата засилва сигурността около „Лукойл" след американските санкции

          1 коментар

          1. Името е ясно – сина на тотаджийката, слона в стъкларския магазин, Феномена, Момчето-Франкенщайн което унищожи създателя си Меди Доганов, намагнитени шопар – Пеески!

