Желязков: Вече обсъждаме имена за особения представител в „Лукойл“

Премиерът Росен Желязков съобщи, че правителството вече обсъжда конкретни имена за специален управител на „Лукойл – България“, какъвто се предвижда с последните промени в закона, приети от Народното събрание.
Желязков подчерта, че назначаването на специален управител е част от механизма, чрез който България ще осигури пълно спазване на международните санкции, наложени във връзка с войната в Украйна.
Новият закон предвижда държавата да може да назначи особен търговски управител, който да поеме контрола върху операциите на „Лукойл – България“ и свързаните с нея дружества, така че дейността на рафинерията в Бургас да продължи, без да бъдат нарушени санкциите срещу Русия.
