Жестоко убийство в Карлово: четирима пребиха и намушкаха мъж с увреждане

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство, извършено на територията на жп гарата в Карлово. Още три лица са обвинени за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.
Инцидентът е станал на 7 ноември, когато четиримата обвиняеми се намирали в района на гарата. Там бил и 50-годишен мъж с увреждане, който се придвижвал с патерици.
Според разследването, тримата нападатели – на възраст между 36 и 49 години – повалили жертвата на земята, отнели му патериците и започнали да го удрят с тях.
Според първоначалните данни, причината за нападението е предходен конфликт между участниците.
Четиримата извършители са задържани за срок до 72 часа.
