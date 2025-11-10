НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Жестоко убийство в Карлово: четирима пребиха и намушкаха мъж с увреждане

          Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство, извършено на територията на жп гарата в Карлово. Още три лица са обвинени за нанасяне на леки телесни повреди по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.

          Инцидентът е станал на 7 ноември, когато четиримата обвиняеми се намирали в района на гарата. Там бил и 50-годишен мъж с увреждане, който се придвижвал с патерици.

          Според разследването, тримата нападатели – на възраст между 36 и 49 годиниповалили жертвата на земята, отнели му патериците и започнали да го удрят с тях.

          По време на побоя четвъртият мъж извадил нож и нанесъл прободна рана в областта на дясното бедро, вследствие на която пострадалият починал от масивен кръвоизлив.

          Според първоначалните данни, причината за нападението е предходен конфликт между участниците.

          Четиримата извършители са задържани за срок до 72 часа.

          Прокуратурата е внесла искане в съда за постоянен арест на мъжа, причинил смъртоносната рана, а останалите трима са с мярка „гаранция“.

