      вторник, 11.11.25
          Европа Общество

          1100 Л/КВ.М: Невиждан потоп удави остров Лесбос (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Нощен порой на гръцкия остров Лесбос предизвика сериозни наводнения в западната част на егейския остров, като потопи домове и предприятия.
          Вследствие на бедствието местните власти разпоредиха затварянето на редица училища във вторник сутринта, за да се извършат инспекции и ремонти, съобщава гръцкото издание Kathimerini.

          Количеството на валежите, паднали само за няколко часа, е огромно – над 110 см дъжд, което се равнява на 1100 литра на квадратен метър.
          Такъв интензитет на валежите е сравним с мащаба на тропически циклони или мусонни катастрофи.

          Извънредно положение във Филипините заради тайфуна „Калмаеги" (ВИДЕО)

          Най-тежко засегнати са районите Калони и Скала, където две реки са прелели.
          Жителите на тези населени места описват количеството вода като „безпрецедентно“.
          Властите препоръчаха на гражданите да се въздържат от „ненужни“ пътувания, докато не бъде направена пълна оценка на щетите по пътната мрежа.

          „Решението за затваряне на всички училища в западен Лесбос беше взето като предпазна мярка поради интензивните и продължителни валежи, засегнали голяма част от острова, които причиниха смущения в движението и увеличиха риска от пътуване за ученици и учители,“ се посочва в официално съобщение на местната администрация, цитирано от изданието.

          

          Извънредно положение във Филипините заради тайфуна „Калмаеги" (ВИДЕО)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Православната църква почита Свети Мина – закрилник на семейството, сираците и воините

          Екип Евроком -
          На 11 ноември православната църква почита паметта на свети великомъченик Мина – чудотворецът, покровител на сираците и бездомните. Името Мина има значение на „месечина“ или...
          Общество

          Столична община се готви за евентуална криза с боклука в три района

          Екип Евроком -
          Столичната община е подготвена за евентуална кризисна ситуация със сметоизвозването в районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, тъй като договорът с настоящата фирма изтича на...
          Политика

          ЕК създава собствено разузнаване, вижте кой ще го ръководи

          Никола Павлов -
          Европейската комисия подготвя създаването на нова разузнавателна структура, която ще бъде ръководена от председателя Урсула фон дер Лайен. Това съобщава вестник „Файненшъл таймс“, позовавайки...

