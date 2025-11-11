18 години затвор за мъж, извършил жестоко убийство в Айтос

Окръжният съд в Бургас осъди Н.Т. на 18 години лишаване от свобода за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Наказанието ще се изтърпява при първоначален строг режим.

Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че на 24 октомври 2024 г. в Айтос умишлено е умъртвил Ж.К., чиято смърт настъпила ден по-късно – на 25 октомври, в УМБАЛ „Дева Мария“ – Бургас.

Освен това съдът осъди Н.Т. да изплати на гражданските ищци по делото общо 200 000 лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Бургас.