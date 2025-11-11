6600 лева глоби след дербито Левски – ЦСКА

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след 15-ия кръг в Първа лига. През изминалия уикенд се проведе Вечното дерби като глобата след него е по-голяма за ЦСКА.

- Реклама -

„Червените“ са глобени с 4300 лева, а санкцията за „сините“ е в размер на 2 300 лева. И двата клуба основно ще плащат за използвана пиротехника и бомбички от страна на феновете им.

Наказанията на БФС

За обиди и опит за саморазправа със служебни лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК „Спартак“ гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.