      вторник, 11.11.25
          6600 лева глоби след дербито Левски – ЦСКА

          Санкцията за "червените" е в размер на 4300 лева, а за "сините" - с 2 хиляди по-малко

          Снимка: БГНЕС
          Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след 15-ия кръг в Първа лига. През изминалия уикенд се проведе Вечното дерби като глобата след него е по-голяма за ЦСКА. 

          „Червените“ са глобени с 4300 лева, а санкцията за „сините“ е в размер на 2 300 лева. И двата клуба основно ще плащат за използвана пиротехника и бомбички от страна на феновете им. 

          Наказанията на БФС

          За обиди и опит за саморазправа със служебни  лица на футболната среща от Мартен Демирев – член на УС на ФК „Спартак“ гр. Варна на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 и във връзка с чл.6, ал.7 и 8 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК „Спартак“ гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2500 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Ботев“ гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Левски“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „ЦСКА“ гр. София с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

          За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК „Славия“ гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Левски съди фен на отбора за близо 20 хиляди лева

          Николай Минчев -
          Ръководството на Левски си държи на думата и вече съди свой фен, заради глоба от БФС по клуба. От „Герена“ са завели дело срещу...
          Футбол

          Изненадваща интервенция извади Ламин Ямал от състава на Испания

          Николай Минчев -
          Националният отбор на Испания ще бъде без Ламин Ямал за световните квалификации срещу Турция и Грузия. От няколко месеца контузия мъчи крилото на Барселона. Заради...
          Баскетбол

          Лука Дончич продължава да изумява и дърпа ЛА Лейкърс напред

          Николай Минчев -
          Лука Дончич изигра поредния си феноменален мач, за да помогне на Лейкърс да се върне на победния път в НБА. Селекцията на Франк Вогъл...

