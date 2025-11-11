НА ЖИВО
          Аталанта се довери на един от най-перспективните млади треньори в Италия

          Договорът между двете страни е до края на юни 2027-а

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          От Аталанта официално обявиха назначаването на Рафаеле Паладино за треньор на тима след вчерашното уволнение на неговия предшественик Иван Юрич. Договорът между двете страни е до края на юни 2027-а.

          41-годишният Паладино, който е един от любимите ученици на Джан Пиеро Гасперини, е сред най-перспективните млади специалисти в италианския футбол. Досега той е бил начело на Монца и Фиорентина в Серия „А“, като се представи успешно и в двата клуба. В двата сезона под ръководството на някогашното крило брианцолите не само, че успяха да запазят елитния си статут, но и завършиха в средата на класирането. През миналата кампания пък той изведе “виолетовите” до поредното им участие в Лигата на конференциите, но през това лято изненадващо напусна поста си в тима. От друга страна, Аталанта се намира на 13-ото място в Серия „А“ с 13 точки от две победи, седем равенства и две загуби. В Шампионската лига бергамаските са на 16-ата позиция със 7 пункта след два успеха, едно реми и едно поражение. Дебютът на Паладино начело на тима ще бъде на 22 ноември в гостуване на шампиона Наполи.

