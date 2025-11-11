Атентат с кола бомба в Пакистан, има много загинали

Най-малко 12 души са загинали, след като кола бомба избухна пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад, съобщават световните агенции, цитирайки пакистанските държавни медии.

По данни на пакистанската национална телевизия, повечето от жертвите са пешеходци и граждани, присъствали на съдебни изслушвания. Експлозията е нанесла сериозни щети на няколко автомобила, паркирани пред сградата.

Полицията е отцепила района и е започнала разследване на инцидента, като към момента нито една организация не е поела отговорност за атаката.

Втори инцидент: опит за нападение срещу военно училище

По-рано днес пакистанските сили за сигурност съобщиха, че са осуетили терористичен опит за щурм на военно училище в град Уана, в северозападната част на страната, близо до границата с Афганистан.

Атаката е била извършена от атентатор с кола бомба и петима въоръжени мъже, за които първоначално се е смятало, че са свързани с пакистанските талибани.

„Атентаторът камикадзе опита да взриви портала на училището, след което въоръжени бойци откриха огън. Двама от тях бяха неутрализирани почти веднага, а останалите трима бяха обградени вътре в комплекса,“ заяви началникът на местната полиция Аламгир Махсуд.

От своя страна пакистанските талибани (TTP) отрекоха участие в нападението, но местните власти подчертават, че организацията е засилила действията си след 2021 г., когато афганистанските талибани поеха властта в Кабул.

Ескалация на насилието

През последното десетилетие атаките на въоръжени групи в Пакистан отново зачестяват. Най-кървавото нападение остава това от 2014 г., когато талибани нападнаха училище и убиха 154 души, повечето от които деца.

Напрежение между Афганистан и Пакистан

Отношенията между двете съседни държави са напрегнати през последните месеци. Кабул обвини Исламабад в удари с дронове от 9 октомври, при които загинаха няколко души.

В опит за успокояване на напрежението в Истанбул бяха проведени два кръга мирни преговори, но те приключиха без резултат, след като Афганистан отказа да гарантира писмено, че талибаните и други бунтовници няма да използват афганистанска територия за атаки срещу Пакистан.