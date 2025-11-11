Град Покровск в Донецка област е паднал и е на 90-95 процента под руски контрол, заяви полковникът от австрийската армия Маркус Райснер пред NTV.

„Самият град е паднал; Покровск е на 90-95 процента под руски контрол“, посочва той.

Райснер добави още, че в покрайнините на града има няколко големи сглобяеми жилищни сгради, така наречената Цитадела. Той смята, че тя все още може да е под контрола на украинските войски.

„Нестабилната ситуация остава и по-на изток, в по-малкия град Мирноград“, отбеляза Райснер.

По думите му, големи украински войскови части все още са разположени в града и на юг, обкръжени от руската армия. Райснер добави, че някои източници оценяват броя на войниците на хиляди, но той смята, че е по-вероятно да са стотици.

„Украинците трябва да изтеглят тези войници оттам. Руснаците атакуват от север, изпълнявайки флангова маневра“, казва полковникът от австрийската армия.

Според Райснер, руснаците контролират тесен коридор, използвайки безпилотни летателни апарати, като пилотите им са разположени в село Родинское.

„Те отрязват украинците от снабдяване в котел. Украинците от своя страна атакуват от север, за да отблъснат тези безпилотни летателни апарати. Тогава обкръжените войници ще могат да се оттеглят“, отбеляза австрийският полковник.

Според него украинците се оплакват в социалните мрежи, че отново е допусната същата грешка – че Украйна ще загуби не само града, но в най-лошия случай и голям брой от защитниците му.

Въпреки това Райснер предполага, че Украйна вече е успяла да изтегли много от войниците си от града на малки групи. Той отбеляза, че това се е случвало и преди в Бахмут, Авдеевка и други градове.

В същото време полковникът от австрийската армия добави, че ако украински войници бъдат пленени, това би било катастрофално.

„Покровск в никакъв случай не е град със стратегическо значение. Той е оперативно важен логистичен център, това е вярно“, отбелязва още военният.

Според него градът е интересен предимно за руснаците като зимна квартира, тъй като е сравнително невредим.

„Това обаче няма пряко отношение към хода на войната. Ситуацията е различна в други горещи точки“, казва Райснер.