България, Гърция и Турция подписаха меморандум за устойчиво бъдеще на Черноморския регион

Институции и експерти от България, Турция и Гърция затвърдиха партньорството си за по-чисто и устойчиво бъдеще на Черноморския регион по време на финалната конференция на проекта „STEP2CleanPlan“, проведена в сградата на Областна администрация Бургас.
Проектът „Сътрудничество за планиране и мониторинг на устойчиви енергийни и климатични действия в Черноморския регион (STEP2CleanPlan)“ се финансира по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021–2027 г. Сред партньорите са:
Община Узункюпрю (Турция) – водеща организация,
Агенция за регионално развитие АНАТОЛИКИ от Солун (Гърция),
Асоциация Биомрежа от Варна (България),
и домакините от Областна администрация Бургас.
Ключов момент от конференцията беше подписването на Меморандум за сътрудничество, който създава дългосрочна рамка за партньорство между участниците в проекта и две целеви общини – Каламария (Гърция) и Бяла (България). Документът предвижда съвместно участие в европейски инициативи, обмен на добри практики и подкрепа за устойчиви политики в сферата на енергетиката и климата.
Основната цел на проекта е изграждане на капацитет в институциите за устойчиво планиране и реализиране на пилотни дейности, демонстриращи ефективни мерки за смекчаване на последиците от климатичните промени.
Форумът в Бургас се превърна в символ на общия ангажимент за изграждане на по-зелен, енергийно ефективен и устойчив Черноморски регион.
