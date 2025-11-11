България, Гърция и Турция подписаха меморандум за устойчиво бъдеще на Черноморския регион

Институции и експерти от България, Турция и Гърция затвърдиха партньорството си за по-чисто и устойчиво бъдеще на Черноморския регион по време на финалната конференция на проекта „STEP2CleanPlan“, проведена в сградата на Областна администрация Бургас.

Проектът „Сътрудничество за планиране и мониторинг на устойчиви енергийни и климатични действия в Черноморския регион (STEP2CleanPlan)“ се финансира по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021–2027 г.

Сред партньорите са:

Община Узункюпрю (Турция) – водеща организация,

– водеща организация, Агенция за регионално развитие АНАТОЛИКИ от Солун (Гърция),

от Солун (Гърция), Асоциация Биомрежа от Варна (България),

от Варна (България), и домакините от Областна администрация Бургас.

Ключов момент от конференцията беше подписването на Меморандум за сътрудничество, който създава дългосрочна рамка за партньорство между участниците в проекта и две целеви общини – Каламария (Гърция) и Бяла (България).

Документът предвижда съвместно участие в европейски инициативи, обмен на добри практики и подкрепа за устойчиви политики в сферата на енергетиката и климата.

Основната цел на проекта е изграждане на капацитет в институциите за устойчиво планиране и реализиране на пилотни дейности, демонстриращи ефективни мерки за смекчаване на последиците от климатичните промени.

„STEP2CleanPlan доказа, че ефективните решения за климата се постигат чрез обединение, когато знанията и опитът се срещнат отвъд националните граници“, коментираха участници в заключителната среща.

Форумът в Бургас се превърна в символ на общия ангажимент за изграждане на по-зелен, енергийно ефективен и устойчив Черноморски регион.