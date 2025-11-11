НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          България, Гърция и Турция подписаха меморандум за устойчиво бъдеще на Черноморския регион

          Снимка: lupa.bg
          Институции и експерти от България, Турция и Гърция затвърдиха партньорството си за по-чисто и устойчиво бъдеще на Черноморския регион по време на финалната конференция на проекта „STEP2CleanPlan“, проведена в сградата на Областна администрация Бургас.

          Проектът „Сътрудничество за планиране и мониторинг на устойчиви енергийни и климатични действия в Черноморския регион (STEP2CleanPlan)“ се финансира по Програма Интеррег NEXT Черноморски басейн 2021–2027 г.
          Сред партньорите са:

          • Община Узункюпрю (Турция) – водеща организация,
          • Агенция за регионално развитие АНАТОЛИКИ от Солун (Гърция),
          • Асоциация Биомрежа от Варна (България),
          • и домакините от Областна администрация Бургас.
          България отбеляза Международния ден на Черно море България отбеляза Международния ден на Черно море

          Ключов момент от конференцията беше подписването на Меморандум за сътрудничество, който създава дългосрочна рамка за партньорство между участниците в проекта и две целеви общини – Каламария (Гърция) и Бяла (България).
          Документът предвижда съвместно участие в европейски инициативи, обмен на добри практики и подкрепа за устойчиви политики в сферата на енергетиката и климата.

          Основната цел на проекта е изграждане на капацитет в институциите за устойчиво планиране и реализиране на пилотни дейности, демонстриращи ефективни мерки за смекчаване на последиците от климатичните промени.

          „STEP2CleanPlan доказа, че ефективните решения за климата се постигат чрез обединение, когато знанията и опитът се срещнат отвъд националните граници“, коментираха участници в заключителната среща.

          Форумът в Бургас се превърна в символ на общия ангажимент за изграждане на по-зелен, енергийно ефективен и устойчив Черноморски регион.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

