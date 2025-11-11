НА ЖИВО
          България получава 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейската комисия преведе на България 438,6 милиона евро като част от второто плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – ключов елемент от инициативата NextGenerationEU, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

          На 3 октомври 2025 г. Комисията вече одобри частично второто плащане, като задържа част от средствата до изпълнението на един неизпълнен ключов етап – реформата на Комисията за противодействие на корупцията (етап 218).

          ЕК ще отпусне останалите средства, след като България изпълни този етап в пълен обем.

          Общият размер на подкрепата за България по Плана за възстановяване и устойчивост възлиза на 6,17 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. С днешното плащане страната вече е получила 29,5% от общата сума, като са постигнати 38,2% от набелязаните реформи и цели.

          На 16 април 2025 г. България поиска преразглеждане на плана по чл. 21 от регламента за МВУ, за да включи и главата REPowerEU, насочена към енергийна независимост и зелена трансформация.

          След одобрението на изменения план от Съвета на ЕС на 18 юли 2025 г., страната отново подаде второто си искане за плащане на 23 юли 2025 г., на обща стойност 653 милиона евро.

          Това искане включва 59 ключови етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции в области като:

          • образование и човешки капитал,
          • правосъдие и прозрачност при обществените поръчки,
          • либерализация на енергийния пазар,
          • борба с енергийната бедност,
          • развитие на капацитета за съхранение на енергия.

          Средствата ще подпомогнат изпълнението на структурни реформи и инвестиции с дългосрочен ефект, които целят да укрепят икономическата устойчивост и модернизацията на България.

