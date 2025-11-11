България сред лидерите по инвитро в Европа

По повод Европейската седмица на фертилитета, Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве постави началото на националната информационна кампания „Инвитро в България“. Инициативата цели да повиши информираността за репродуктивните проблеми и да подчертае постиженията на страната в асистираната репродукция.
Tя подчерта, че целта на кампанията е да покаже високото ниво на българската репродуктивна медицина.
Тя представи и конкретни данни, които нареждат страната ни до европейските лидери.
Кампанията цели също да разсее някои неверни твърдения. Според доц. Юнакова, сред пациентите битува дезинформация, че достъпът до репродуктивен специалист е труден, процедурите са скъпи, а държавното подпомагане е бавно.
Доц. Юнакова изтъкна, че държавното финансиране у нас е сред най-добрите в Европа, като покрива до четири процедури при кратки срокове.
Експертът напомни, че времето е ключов фактор, особено за жените над 34-35 години. Консултация с репродуктивен специалист се препоръчва при липса на бременност повече от една година. Възрастовата граница за кандидатстване за държавно финансиране е 43 години за жената.
