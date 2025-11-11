НА ЖИВО
          България сред лидерите по инвитро в Европа

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          По повод Европейската седмица на фертилитета, Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве постави началото на националната информационна кампания „Инвитро в България“. Инициативата цели да повиши информираността за репродуктивните проблеми и да подчертае постиженията на страната в асистираната репродукция.

          „Тези демографски тенденции не са само в България, това е в световен мащаб. Има непрекъснато изместване на репродуктивната възраст, което често се свързва с репродуктивни проблеми и заради това се налага все по-често да се прибягва към асистирана репродукция, която подпомага забременяването“, обясни председателят на асоциацията доц. д-р Мария Юнакова.

          Tя подчерта, че целта на кампанията е да покаже високото ниво на българската репродуктивна медицина.

          „За щастие, целта на нашата информационна кампания е да докажем, че България се намира на световната и европейската сцена като успеваемост“, заяви доц. Юнакова.

          Тя представи и конкретни данни, които нареждат страната ни до европейските лидери.

          „България докладва ежегодно своите резултати и се отчита в Европейската асоциация по Човешка репродукция и ембриология каква е средната успеваемост на техниките. В България успеваемостта е около 26-27%. Тя е съизмерима с водещите страни в репродуктивната медицина като Белгия, Германия и Франция. Българските пациенти имат достъп до най-високо ниво на всички репродуктивни техники“, допълни специалистът.

          Кампанията цели също да разсее някои неверни твърдения. Според доц. Юнакова, сред пациентите битува дезинформация, че достъпът до репродуктивен специалист е труден, процедурите са скъпи, а държавното подпомагане е бавно.

          „Това е абсолютно невярна информация. Пътят е скъсен и ясен“, категорична е тя.

          Доц. Юнакова изтъкна, че държавното финансиране у нас е сред най-добрите в Европа, като покрива до четири процедури при кратки срокове.

          „Разглеждането на документи за публично финансиране от държавата на един инвитро опит отнема не повече от месец. До стартирането на процедурата – най-много два месеца“, поясни тя.

          Експертът напомни, че времето е ключов фактор, особено за жените над 34-35 години. Консултация с репродуктивен специалист се препоръчва при липса на бременност повече от една година. Възрастовата граница за кандидатстване за държавно финансиране е 43 години за жената.

