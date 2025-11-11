Белгия и Словакия срещу финансирането на Украйна

Усилията на Европейския съюз да използва замразени руски активи за финансирането на Украйна се намират в задънена улица, не само заради възраженията на Белгия. Лидерът на Словакия също даде да се разбере, че страната му е готова да блокира инициативата, съобщава „Политико“.

Основна пречка пред плана, който предвижда използването на замразени руски държавни активи, държани в белгийския централен депозитар Euroclear, остават исканията на Белгия за финансови гаранции от останалите столици в ЕС. Според двама служители, запознати с преговорите, висшето ръководство на Европейската комисия не е успяло да убеди белгийския премиер да се съгласи с плана по време на разговори в петък.

Ситуацията се усложни допълнително, след като словашкият министър-председател Роберт Фицо също се намеси, поставяйки под въпрос стремежа на блока да осигури средства за военния бюджет на Киев, преди той да се изчерпи през пролетта.

„Словакия няма да участва в никакви правни или финансови схеми за изземване на замразени активи, ако тези средства ще бъдат изразходвани за военни разходи в Украйна“, заяви Фицо пред словашката обществена телевизия STVR в неделя.

Коментарът на Фицо подчертава правното предизвикателство пред Комисията да се противопостави на заплахата от вето, която страни от ЕС с по-близки връзки с Кремъл могат да наложат. Санкциите срещу Русия се преразглеждат на всеки шест месеца и без правна вратичка, по която работи Комисията, държави като Словакия или Унгария биха могли да торпилират цялата инициатива.

Темата ще бъде обсъдена отново от финансовите министри на ЕС по време на срещата на съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) в Брюксел този месец. Очаква се Комисията официално да представи списък с алтернативни варианти за финансиране на Украйна, ако не бъде постигнато съгласие за използването на санкционираните руски пари. Целта е да се напомни на столиците, че ще трябва да използват собствените си бюджети – непривлекателна перспектива за икономики, които все още се възстановяват от пандемията. Такъв е и случаят със Словакия, чийто дълг през лятото достигна 88,2% от БВП.

Междувременно Комисията търси и други канали за подпомагане на Украйна. Сред тях е Норвегия, чийто финансов министър Йенс Столтенберг пристига в Брюксел в сряда, за да обсъди финансовите нужди на Киев. Икономисти предложиха Норвегия, със своя гигантски суверенен фонд, да осигури гаранция за заема, но според цитиран от „Политико“ служител шансовете за това са малки. Комисията също така насърчава страните от ЕС да използват инициативата за договори в отбраната SAFE на стойност 150 милиарда евро, за да осигурят повече оръжия за украинските сили.

Времето обаче е от решаващо значение. Следващата среща на лидерите на ЕС е насрочена за средата на декември, но според същия служител тогава ще бъде твърде късно за споразумение, тъй като ратифицирането му в някои национални парламенти, включително тези на Франция и Германия, ще отнеме месеци. Забавянето в ЕС има и ефект на доминото върху международното финансиране, тъй като Международният валутен фонд ще отпусне повече средства на Киев само при ясни гаранции за финансовата стабилност на страната.