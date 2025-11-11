Белгия под обсада от дронове: 17 нарушения разследвани

Прокуратурата в Белгия е започнала осем отделни разследвания, обхващащи общо 17 случая на нарушаване на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати, съобщават местни медии. От началото на октомври над страната са били забелязани дронове в районите на военни бази, летища и над една от двете белгийски атомни електроцентрали.

Към момента властите не са установили дали инцидентите са резултат от неволни нарушения, или представляват целенасочени действия, поръчани от чужда държава. В последните дни медиите разпространиха хипотеза, че дроновете може да са били управлявани от кораб от т. нар. руски сенчест флот, опериращ в международни води край бреговете на Белгия. Припомня се, че плавателни съдове от този флот са били използвани за извършване на саботажи в Балтийско море.

Цитирани от медиите експерти твърдят, че използваните дронове не са свободно достъпни на пазара, а са военни разработки. Тези апарати могат да прелетят до 300 километра и да останат във въздуха до 20 часа. По-рано белгийските власти уточниха, че засечените безпилотни апарати не са били повлияни от средствата на военните за заглушаване на спътниковото насочване и вероятно са използвали мобилни далекосъобщителни мрежи за навигация.