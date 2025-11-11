НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Белгия под обсада от дронове: 17 нарушения разследвани

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Прокуратурата в Белгия е започнала осем отделни разследвания, обхващащи общо 17 случая на нарушаване на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати, съобщават местни медии. От началото на октомври над страната са били забелязани дронове в районите на военни бази, летища и над една от двете белгийски атомни електроцентрали.

          - Реклама -

          Към момента властите не са установили дали инцидентите са резултат от неволни нарушения, или представляват целенасочени действия, поръчани от чужда държава. В последните дни медиите разпространиха хипотеза, че дроновете може да са били управлявани от кораб от т. нар. руски сенчест флот, опериращ в международни води край бреговете на Белгия. Припомня се, че плавателни съдове от този флот са били използвани за извършване на саботажи в Балтийско море.

          Цитирани от медиите експерти твърдят, че използваните дронове не са свободно достъпни на пазара, а са военни разработки. Тези апарати могат да прелетят до 300 километра и да останат във въздуха до 20 часа. По-рано белгийските власти уточниха, че засечените безпилотни апарати не са били повлияни от средствата на военните за заглушаване на спътниковото насочване и вероятно са използвали мобилни далекосъобщителни мрежи за навигация.

          Прокуратурата в Белгия е започнала осем отделни разследвания, обхващащи общо 17 случая на нарушаване на въздушното пространство от безпилотни летателни апарати, съобщават местни медии. От началото на октомври над страната са били забелязани дронове в районите на военни бази, летища и над една от двете белгийски атомни електроцентрали.

          - Реклама -

          Към момента властите не са установили дали инцидентите са резултат от неволни нарушения, или представляват целенасочени действия, поръчани от чужда държава. В последните дни медиите разпространиха хипотеза, че дроновете може да са били управлявани от кораб от т. нар. руски сенчест флот, опериращ в международни води край бреговете на Белгия. Припомня се, че плавателни съдове от този флот са били използвани за извършване на саботажи в Балтийско море.

          Цитирани от медиите експерти твърдят, че използваните дронове не са свободно достъпни на пазара, а са военни разработки. Тези апарати могат да прелетят до 300 километра и да останат във въздуха до 20 часа. По-рано белгийските власти уточниха, че засечените безпилотни апарати не са били повлияни от средствата на военните за заглушаване на спътниковото насочване и вероятно са използвали мобилни далекосъобщителни мрежи за навигация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Гърция разкри ДДС измама с българска фирма „фантом“ при търговия с луксозни автомобили

          Георги Петров -
          Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник...
          Политика

          НЕВЕРОЯТНО: Искат над 2000 години затвор за Имамоглу

          Никола Павлов -
          Главната прокуратура в Истанбул е подготвила обвинителен акт срещу бившия кмет на града Екрем Имамоглу, обвинявайки го в създаване и ръководене на организирана престъпна...
          Политика

          Франция: Армията трябва да е готова за възможен сблъсък с Русия до 3–4 години

          Георги Петров -
          Франция трябва да бъде готова за потенциален военен сблъсък с Русия в рамките на следващите три до четири години, заяви началникът на Генералния щаб...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions