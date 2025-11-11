Белград протестира срещу проекта на зетя на Тръмп

Стотици сръбски студенти и жители на Белград излязоха на протест срещу плановете за разрушаване на бившата щабквартира на югославската армия, за да бъде построен луксозен хотел от Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Темата предизвика остра обществена реакция, тъй като сградата е символ на бомбардировките на НАТО през 1999 г., когато военната кампания, ръководена от САЩ, сложи край на войната в Косово.

Компанията Affinity Partners на Кушнер, която през 2024 г. подписа 99-годишен договор за наем със сръбското правителство, получи правото да преустройва комплекса, след като неговият статут на „културно наследство“ беше отменен.

Протестът се проведе четири дни след като сръбският парламент прие специален закон, ускоряващ реализацията на проекта и разрешаващ разрушаването на историческата сграда в центъра на столицата.

„Властта прие специален закон, за да узакони престъплението си. Може би сега те могат законно да разрушат сградата, но ние няма да им позволим“, заяви студентката Валентина Моравчевич, една от организаторките на протеста.



Демонстрантите образуваха символична „човешка стена“ около сградата и изрисуваха червена „отбранителна линия“ на земята като знак на съпротива.

Сградата на бившия генерален щаб, построена през 1965 г. и разрушена по време на бомбардировките, никога не е била възстановявана. През 2005 г. тя беше обявена за „културен обект“, но този статут беше отменен в края на 2024 г.

Проектът на Кушнер бе временно спрян през май след съмнения, че документите за отмяна на защитения статут са били фалшифицирани — по случая се води разследване.

Вторият партньор в начинанието е Eagle Hills от Обединените арабски емирства, вече известна в Сърбия с масовия проект „Белград на вода“ по бреговете на река Сава — начинание, което също предизвика сериозно обществено недоволство и критики от опозицията.