Бенямин Шешко стана повод за скандал между Манчестър Юнайтед и Словения

Селекционерът на националния отбор по футбол на Словения Матяж Кек публично изрази недоволството си от поведениено на Манчестър Юнайтед, след като никой от клуба не го информира официално за естеството на контузията на Бенямин Шешко.

Младият нападател ще пропусне ключови мачове от квалификациите за Световното първенство срещу Косово и Швеция поради проблем с коляното, който получи при равенството с Тотнъм.

Кек подчерта, че никога не би рискувал здравето на играч, но настоя за по-добра комуникация и уважение към националния отбор.

„С цялото ми уважение към голям клуб като Манчестър Юнайтед, все още не сме получили нищо официално; няма документи, няма. Разбира се, че бихме искали да ги получим. Искаме и нашият медицински екип да се заеме с това. Нашият лекар е експерт в тази област. Не мога да коментирам, разбира се, че имам определена информация и разбира се, че съм във връзка със Шешко“, каза Кек.

Преди последните два кръга от квалификациите за Световното първенство Словения е на трето място в своята група само с три точки, но все още има теоретичен шанс да достигне второто място, където е Косово със седем. Косово е следващият съперник на словенците, в събота в Любляна, а в последния кръг този отбор среща Швеция.