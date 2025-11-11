НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Бенямин Шешко стана повод за скандал между Манчестър Юнайтед и Словения

          Играчът ще пропусне мачовете от квалификациите за Световното първенство срещу Косово и Швеция поради проблем с коляното, който получи при мача на "червените дяволи" с Тотнъм

          0
          44
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Селекционерът на националния отбор по футбол на Словения Матяж Кек публично изрази недоволството си от поведениено на Манчестър Юнайтед, след като никой от клуба не го информира официално за естеството на контузията на Бенямин Шешко.

          - Реклама -

          Младият нападател ще пропусне ключови мачове от квалификациите за Световното първенство срещу Косово и Швеция поради проблем с коляното, който получи при равенството с Тотнъм.

          Кек подчерта, че никога не би рискувал здравето на играч, но настоя за по-добра комуникация и уважение към националния отбор.

          „С цялото ми уважение към голям клуб като Манчестър Юнайтед, все още не сме получили нищо официално; няма документи, няма. Разбира се, че бихме искали да ги получим. Искаме и нашият медицински екип да се заеме с това. Нашият лекар е експерт в тази област. Не мога да коментирам, разбира се, че имам определена информация и разбира се, че съм във връзка със Шешко“, каза Кек.

          Преди последните два кръга от квалификациите за Световното първенство Словения е на трето място в своята група само с три точки, но все още има теоретичен шанс да достигне второто място, където е Косово със седем. Косово е следващият съперник на словенците, в събота в Любляна, а в последния кръг този отбор среща Швеция.

          Селекционерът на националния отбор по футбол на Словения Матяж Кек публично изрази недоволството си от поведениено на Манчестър Юнайтед, след като никой от клуба не го информира официално за естеството на контузията на Бенямин Шешко.

          - Реклама -

          Младият нападател ще пропусне ключови мачове от квалификациите за Световното първенство срещу Косово и Швеция поради проблем с коляното, който получи при равенството с Тотнъм.

          Кек подчерта, че никога не би рискувал здравето на играч, но настоя за по-добра комуникация и уважение към националния отбор.

          „С цялото ми уважение към голям клуб като Манчестър Юнайтед, все още не сме получили нищо официално; няма документи, няма. Разбира се, че бихме искали да ги получим. Искаме и нашият медицински екип да се заеме с това. Нашият лекар е експерт в тази област. Не мога да коментирам, разбира се, че имам определена информация и разбира се, че съм във връзка със Шешко“, каза Кек.

          Преди последните два кръга от квалификациите за Световното първенство Словения е на трето място в своята група само с три точки, но все още има теоретичен шанс да достигне второто място, където е Косово със седем. Косово е следващият съперник на словенците, в събота в Любляна, а в последния кръг този отбор среща Швеция.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Лука Дончич продължава да изумява и дърпа ЛА Лейкърс напред

          Николай Минчев -
          Лука Дончич изигра поредния си феноменален мач, за да помогне на Лейкърс да се върне на победния път в НБА. Селекцията на Франк Вогъл...
          Футбол

          Турски играч е аут от националния отбор, заради скандала с нелегални залози

          Николай Минчев -
          Мащабната акция срещу нелегални залози в турския футбол засегна и националния отбор, при това точно преди домакинството срещу България в световните квалификации. Левият бек...
          Тенис

          Яник Синер зарадва домашната публика с чиста победа над Феликс Оже-Алиасим

          Николай Минчев -
          Световният №2 Синер откри участието си във  Финалния турнир на АТП в Торино с победа над Феликс Оже-Алиасим (Канада) - 7:5, 6:1. Така италианецът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions