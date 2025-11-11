До обявеното от някои медии превземане на Купянск от руската армия остава един ден, но от самия фронт пристигат много противоречиви съобщения. В руските медии отново се появиха заявления за успехи срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише „Рибар“.

Както отбелязва Telegram канала, този път, според изявления на лице, идентифицирано от журналисти като командир на отряд, територията на завода за хлебни продукти е попаднала под контрола на руските войски. Междувременно от източната част на Купянск преди това е имало само съобщения за успехи на руските войски, а през ноември не са се появявали кадри от обективен контрол.

Различна е ситуацията на западния бряг на река Оскол, където руските войски си проправят път през застроената зона. В центъра на града още няколко сгради във високия комплекс близо до река Оскол са попаднали под контрола на руските въоръжени сили, а в самия юг на града, близо до пътя за Садово, са забелязани предни отряди на руски щурмови части.

Информацията за навлизане в самото Садово все още не е потвърдена, да не говорим за съобщенията за прочистването на Купянск-Узловая и Куриловка. Атаките продължават по целия плацдарм на изток, а боевете се водят близо до Песчаное.

Съобщенията за продължаващо прочистване на Петропавловка, Куриловка и Купянск-Узловая си остават само съобщения. Според данните на „Рибар“, руски оператори на дронове и самолети прекъсват логистиката на ВСУ с удари по понтоните, но украинските въоръжени сили все още държат плацдарма и, дори възползвайки се от лошото време, го снабдяват с личен състав.