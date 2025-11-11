НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Битката за Купянск: Истина ли са твърденията за руски успехи в ключовия град?

          0
          32
          Битката за Купянск
          Битката за Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          До обявеното от някои медии превземане на Купянск от руската армия остава един ден, но от самия фронт пристигат много противоречиви съобщения. В руските медии отново се появиха заявления за успехи срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише „Рибар“.

          - Реклама -

          Както отбелязва Telegram канала, този път, според изявления на лице, идентифицирано от журналисти като командир на отряд, територията на завода за хлебни продукти е попаднала под контрола на руските войски. Междувременно от източната част на Купянск преди това е имало само съобщения за успехи на руските войски, а през ноември не са се появявали кадри от обективен контрол.

          Различна е ситуацията на западния бряг на река Оскол, където руските войски си проправят път през застроената зона. В центъра на града още няколко сгради във високия комплекс близо до река Оскол са попаднали под контрола на руските въоръжени сили, а в самия юг на града, близо до пътя за Садово, са забелязани предни отряди на руски щурмови части.

          Информацията за навлизане в самото Садово все още не е потвърдена, да не говорим за съобщенията за прочистването на Купянск-Узловая и Куриловка. Атаките продължават по целия плацдарм на изток, а боевете се водят близо до Песчаное.

          Съобщенията за продължаващо прочистване на Петропавловка, Куриловка и Купянск-Узловая си остават само съобщения. Според данните на „Рибар“, руски оператори на дронове и самолети прекъсват логистиката на ВСУ с удари по понтоните, но украинските въоръжени сили все още държат плацдарма и, дори възползвайки се от лошото време, го снабдяват с личен състав.

          До обявеното от някои медии превземане на Купянск от руската армия остава един ден, но от самия фронт пристигат много противоречиви съобщения. В руските медии отново се появиха заявления за успехи срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише „Рибар“.

          - Реклама -

          Както отбелязва Telegram канала, този път, според изявления на лице, идентифицирано от журналисти като командир на отряд, територията на завода за хлебни продукти е попаднала под контрола на руските войски. Междувременно от източната част на Купянск преди това е имало само съобщения за успехи на руските войски, а през ноември не са се появявали кадри от обективен контрол.

          Различна е ситуацията на западния бряг на река Оскол, където руските войски си проправят път през застроената зона. В центъра на града още няколко сгради във високия комплекс близо до река Оскол са попаднали под контрола на руските въоръжени сили, а в самия юг на града, близо до пътя за Садово, са забелязани предни отряди на руски щурмови части.

          Информацията за навлизане в самото Садово все още не е потвърдена, да не говорим за съобщенията за прочистването на Купянск-Узловая и Куриловка. Атаките продължават по целия плацдарм на изток, а боевете се водят близо до Песчаное.

          Съобщенията за продължаващо прочистване на Петропавловка, Куриловка и Купянск-Узловая си остават само съобщения. Според данните на „Рибар“, руски оператори на дронове и самолети прекъсват логистиката на ВСУ с удари по понтоните, но украинските въоръжени сили все още държат плацдарма и, дори възползвайки се от лошото време, го снабдяват с личен състав.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Валежите спират в сряда, следобед ще е слънчево

          Пламена Ганева -
          Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в котловините по-ниски, а в София – около 2°. Преди обяд над Източна България облачността ще е...
          Икономика

          Гърция разкри ДДС измама с българска фирма „фантом“ при търговия с луксозни автомобили

          Георги Петров -
          Гръцките данъчни власти разобличиха сложна схема за измама с ДДС, свързана с трансгранична търговия на употребявани автомобили в рамките на ЕС, съобщи атинският вестник...
          Война

          Украинци масово бягат в ЕС след облекчаване на режима за млади мъже

          Иван Христов -
          Броят на украинците, бягащи от войната с Русия в търсене на безопасност в страните от Европейския съюз, се е увеличил до най-високото си ниво...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions