НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Bloomberg: Европейските страни влязоха в „битка“ за активите на „Лукойл“, България води преговори със САЩ за спасението на „Нефтохим“

          0
          20
          Лукойл
          Лукойл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителствата в Европа и Близкия Изток предприемат стъпки за запазване на дейността на чуждестранните активи на „Лукойл“ след налагането на американски санкции срещу компанията, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          „Водят се истински спорове за това как да се разпоредим с чуждестранните активи на Лукойл, особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor да ги придобие напълно“, казва Ричард Бронз, ръководител на отдела по геополитика в консултантската фирма Energy Aspects Ltd.

          Съобщава се, че България преговаря с Министерството на финансите на САЩ в опит да запази дейността на рафинерията „Нефтохим“ в Бургас и, ако е възможно, да установи пълен контрол над нея.

          Молдовските власти също преговарят с Лукойл за евентуалното закупуване на депо за гориво, което снабдява летището в Кишинев.

          Лукойл преди това обяви форсмажорна ситуация на иракското си нефтено находище, според Bloomberg. Reuters, позовавайки се на източници, съобщи също, че Лукойл е освободил всички чуждестранни служители на 7 ноември и че в момента на находището работят само руски и иракски персонал.

          През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 техни дъщерни дружества, в нов пакет от американски санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции срещу руски компании няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет срещу подобни ограничения.

          Правителствата в Европа и Близкия Изток предприемат стъпки за запазване на дейността на чуждестранните активи на „Лукойл“ след налагането на американски санкции срещу компанията, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          „Водят се истински спорове за това как да се разпоредим с чуждестранните активи на Лукойл, особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor да ги придобие напълно“, казва Ричард Бронз, ръководител на отдела по геополитика в консултантската фирма Energy Aspects Ltd.

          Съобщава се, че България преговаря с Министерството на финансите на САЩ в опит да запази дейността на рафинерията „Нефтохим“ в Бургас и, ако е възможно, да установи пълен контрол над нея.

          Молдовските власти също преговарят с Лукойл за евентуалното закупуване на депо за гориво, което снабдява летището в Кишинев.

          Лукойл преди това обяви форсмажорна ситуация на иракското си нефтено находище, според Bloomberg. Reuters, позовавайки се на източници, съобщи също, че Лукойл е освободил всички чуждестранни служители на 7 ноември и че в момента на находището работят само руски и иракски персонал.

          През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 техни дъщерни дружества, в нов пакет от американски санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции срещу руски компании няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет срещу подобни ограничения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия нахлу в Украйна през още един участък на границата, открит е нов операционен участък на Харковско направление

          Иван Христов -
          Украински източници съобщават за откриването на нова оперативна зона на Харковско направление: руски части отново са проникнали през границата в района на Бологовка, експлоатирайки...
          Война

          Роберт Фицо се обяви срещу „репарационния заем“ за Украйна от замразените руски активи

          Иван Христов -
          Премиерът Роберт Фицо заяви, че Словакия се противопоставя на плана на Европейския съюз (ЕС) да предостави на Украйна заем от 185 милиарда евро, финансиран...
          Война

          NYT: Украински крайграничен град остана без мъже, 70 загинаха при опит да преминат в Румъния и Молдова

          Иван Христов -
          Близо четири години след пълномащабното нахлуване на Русия, Украйна е изправена пред двоен проблем: недостиг на войски и мъже, укриващи се от военна служба....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions