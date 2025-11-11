Bloomberg: Европейските страни влязоха в „битка“ за активите на „Лукойл“, България води преговори със САЩ за спасението на „Нефтохим“

Правителствата в Европа и Близкия Изток предприемат стъпки за запазване на дейността на чуждестранните активи на „Лукойл“ след налагането на американски санкции срещу компанията, съобщава Bloomberg.

„Водят се истински спорове за това как да се разпоредим с чуждестранните активи на Лукойл, особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor да ги придобие напълно“, казва Ричард Бронз, ръководител на отдела по геополитика в консултантската фирма Energy Aspects Ltd.

Съобщава се, че България преговаря с Министерството на финансите на САЩ в опит да запази дейността на рафинерията „Нефтохим“ в Бургас и, ако е възможно, да установи пълен контрол над нея.

Молдовските власти също преговарят с Лукойл за евентуалното закупуване на депо за гориво, което снабдява летището в Кишинев.

Лукойл преди това обяви форсмажорна ситуация на иракското си нефтено находище, според Bloomberg. Reuters, позовавайки се на източници, съобщи също, че Лукойл е освободил всички чуждестранни служители на 7 ноември и че в момента на находището работят само руски и иракски персонал.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи петролните компании „Лукойл“ и „Роснефт“, както и 34 техни дъщерни дружества, в нов пакет от американски санкции. Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, новите санкции срещу руски компании няма да създадат проблеми за Русия, която е развила силен имунитет срещу подобни ограничения.