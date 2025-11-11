Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако бъдат направени промени в проектобюджета за 2026 г., те ще бъдат минимални и добре аргументирани.
- Реклама -
Той проведе среща с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, на която участваха и финансовият министър Теменужка Петкова и Деница Сачева. Разговорът бе посветен на бюджета за следващата година и планираните промени в осигурителните вноски.
По думите му плавното увеличение на осигурителните вноски ще бъде разпределено между работодателите и работниците, за да се запази балансът.
Борисов увери, че конструктивният диалог със социалните партньори ще продължи в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако бъдат направени промени в проектобюджета за 2026 г., те ще бъдат минимални и добре аргументирани.
- Реклама -
Той проведе среща с председателя на КНСБ Пламен Димитров и президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, на която участваха и финансовият министър Теменужка Петкова и Деница Сачева. Разговорът бе посветен на бюджета за следващата година и планираните промени в осигурителните вноски.
По думите му плавното увеличение на осигурителните вноски ще бъде разпределено между работодателите и работниците, за да се запази балансът.
Борисов увери, че конструктивният диалог със социалните партньори ще продължи в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.