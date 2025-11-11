Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите постигнаха консенсус

ГЕРБ и двете основни синдикални организации в страната – КНСБ и КТ „Подкрепа“, постигнаха съгласие по рамката на Бюджет 2026, като общата им позиция е да не се правят съществени промени в него. Това съобщи пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.
Основна тема в разговорите е било предложението на работодателите за повишаване на данъка върху добавената стойност (ДДС).
Синдикатите също категорично се противопоставят на идеята за увеличение на ДДС. Вместо фискални промени, приоритет в бюджета остават секторите сигурност, отбрана, образование и здравеопазване.
Постигнато е съгласие по увеличението на осигурителните вноски с 2%, като средствата ще постъпят в бюджета на НОИ и ще се върнат към гражданите чрез повишение на пенсиите.
Разговорите ще продължат в четвъртък в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), а евентуалните промени се очаква да бъдат минимални. Целта на правителството е бюджетът да бъде приет преди коледните празници.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров определи Бюджет 2026 като „възможният бюджет“, добавяйки, че „сакралният въпрос е откъде да се намерят парите“.
Той приветства ръста на разходите за здравеопазване, култура и образование, но предупреди за напрежение във ведомствата, където увеличението на заплатите е едва 5%.
От своя страна президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че „червената линия за синдикатите остават заплатите и противопоставянето на вдигането на ДДС.“
Той призова още да се прекратят практиките за износ на капитали чрез поредица от нулеви ставки и подчерта, че в някои администрации увеличенията на възнагражденията са неприемливи, имайки предвид ръста на минималната работна заплата с 12,6%.
Стига с това образование, за въвеждане ред в училиат и повишаване знанията на учениците се изисква отговорност, заплатите и допълнителните им плащания са предостатъчни. Да не говоря че на много места се учат по 5 деца…