      вторник, 11.11.25
          Бюджет 2026: ГЕРБ и синдикатите постигнаха консенсус

          ГЕРБ и двете основни синдикални организации в страната – КНСБ и КТ „Подкрепа“, постигнаха съгласие по рамката на Бюджет 2026, като общата им позиция е да не се правят съществени промени в него. Това съобщи пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

          Основна тема в разговорите е било предложението на работодателите за повишаване на данъка върху добавената стойност (ДДС).

          „Мнението на ГЕРБ е, че вдигането на ДДС ще натовари крайните потребители“, заяви Сачева, подчертавайки, че партията стои на страната на гражданите.

          Синдикатите също категорично се противопоставят на идеята за увеличение на ДДС. Вместо фискални промени, приоритет в бюджета остават секторите сигурност, отбрана, образование и здравеопазване.

          Постигнато е съгласие по увеличението на осигурителните вноски с 2%, като средствата ще постъпят в бюджета на НОИ и ще се върнат към гражданите чрез повишение на пенсиите.

          „Увеличението ще бъде разпределено между работодателя и работника“, поясни Сачева.

          Разговорите ще продължат в четвъртък в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), а евентуалните промени се очаква да бъдат минимални. Целта на правителството е бюджетът да бъде приет преди коледните празници.

          Президентът на КНСБ Пламен Димитров определи Бюджет 2026 като „възможният бюджет“, добавяйки, че „сакралният въпрос е откъде да се намерят парите“.

          Той приветства ръста на разходите за здравеопазване, култура и образование, но предупреди за напрежение във ведомствата, където увеличението на заплатите е едва 5%.

          „Мит е, че бюджетът е щедър към заплатите. Най-голям ръст има в капиталовата програма, следвана от пенсиите, а едва на трето място са разходите за персонал с около 7% ръст“, коментира Димитров.

          От своя страна президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви, че „червената линия за синдикатите остават заплатите и противопоставянето на вдигането на ДДС.“

          Той призова още да се прекратят практиките за износ на капитали чрез поредица от нулеви ставки и подчерта, че в някои администрации увеличенията на възнагражденията са неприемливи, имайки предвид ръста на минималната работна заплата с 12,6%.

          1. Стига с това образование, за въвеждане ред в училиат и повишаване знанията на учениците се изисква отговорност, заплатите и допълнителните им плащания са предостатъчни. Да не говоря че на много места се учат по 5 деца…

