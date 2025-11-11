ЦАХАЛ унищожи тунела, където бе убит Адар Голдин (Видео)

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) взривиха тунела, в който през 2014 г. беше убит лейтенант Адар Голдин по време на операция „Неразрушима скала“ и откъдето тялото му беше отвлечено от терористи.

Действието беше предприето няколко часа след като тленните останки на израелския военен бяха върнати в страната след 11 години.

Адар Голдин беше погребан днес на военното гробище в Кфар Сава, в централната част на Израел.



На церемонията присъстваха десетки хиляди израелци, които се събраха, за да изпратят лейтенанта в последния му път и да изразят подкрепата си към неговото семейство.