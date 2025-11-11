НА ЖИВО
          Война

          ЦАХАЛ унищожи тунела, където бе убит Адар Голдин (Видео)

          0
          8
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) взривиха тунела, в който през 2014 г. беше убит лейтенант Адар Голдин по време на операция „Неразрушима скала“ и откъдето тялото му беше отвлечено от терористи.

          Действието беше предприето няколко часа след като тленните останки на израелския военен бяха върнати в страната след 11 години.

          Адар Голдин беше погребан днес на военното гробище в Кфар Сава, в централната част на Израел.

          На церемонията присъстваха десетки хиляди израелци, които се събраха, за да изпратят лейтенанта в последния му път и да изразят подкрепата си към неговото семейство.

          ВСУ обявиха изтегляне от четири селища в Запорожка област заради руското настъпление

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били принудени да се изтеглят от позиции близо до четири села на Александровско направление (при Гуляйполе) в Запорожка...
          Инциденти

          Тежък инцидент: Турски самолет се разби в Грузия

          Никола Павлов -
          Турски военнотранспортен самолет C-130, излетял от Азербайджан към Турция, се е разбил днес на територията на Грузия, съобщи Министерството на отбраната на Турция, цитирано...
          Война

          Украйна удари рафинерии в Орск и Саратов (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Украинската армия отново извърши атака с дрон срещу рафинерия на „Роснефт“ в Саратов. Руският Telegram канал Astra потвърди атаката, позовавайки се на видеозаписи от...

