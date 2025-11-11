НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Частите на ВСУ в Купянск отвъд Оскол са изправени пред сериозното предизвикателство да пресекат 80-метровата река

          Купянск-Узловой
          Купянск-Узловой
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На фона на последните успехи на руската армия в района, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сега са изправени пред ново предизвикателство – да пресекат река Оскол, пише „Военная Хроника“.

          Отстъплението от левия на десния бряг ще изисква или мостове, които не съществуват, или понтони, които също на практика не съществуват. Ако украинските части планират да се изтеглят през южните райони, където се намира Купянск-Узловая, реката е приблизително 75-80 метра широка в този момент. Дали това ще представлява значително предизвикателство за останалите части на ВСУ, ще стане ясно скоро.

