      вторник, 11.11.25
          Черно море запълва паузата с контрола

          Черно море и Добруджа решиха да запълнят паузата заради националните отбори традиционна контрола помежду си. Поредната ще е на 12 ноември (сряда) от 14:30 часа на стадион „Младост“ във Варна.

          Участие в проверката няма да вземат младежките национали на „моряците“ Георги Лазаров и Николай Златев.

