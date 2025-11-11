НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 11.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          DeepState: Руснаците превзеха две селища и се придвижиха край още пет

          0
          13
          DeepState 111125
          DeepState 111125
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са окупирали две села: Новониколаевка в Запорожка област и Екатериновка в Донецка област, съобщава украинският мониторингов проект DeepState.

          - Реклама -

          Освен това, руската армия е напреднала близо до селата Новое, Яблочное и Сладкое на Александровско направление (бившето Новопавловско направление) в Запорожка област. Руснаците напреднаха и близо до селата Александро-Калиново на Константиновско направление (бившето Торецко) и Промин на Покровско направление.

          Ден преди това анализаторите съобщиха за значително разширяване на „сивата зона“ по фронта Сладкое-Новониколаевка-Равнополе-Новое-Новоуспеновско. Наскоро командирът на щурмовите войски на украинските въоръжени сили Валентин Манко съобщи, че щурмовите части са „прочистили“ Сладкое и Равнополе от руските сили. Няколко часа по-късно обаче DeepState регистрира настъпление на руснаците в Сладкое.

          Руските войски са окупирали две села: Новониколаевка в Запорожка област и Екатериновка в Донецка област, съобщава украинският мониторингов проект DeepState.

          - Реклама -

          Освен това, руската армия е напреднала близо до селата Новое, Яблочное и Сладкое на Александровско направление (бившето Новопавловско направление) в Запорожка област. Руснаците напреднаха и близо до селата Александро-Калиново на Константиновско направление (бившето Торецко) и Промин на Покровско направление.

          Ден преди това анализаторите съобщиха за значително разширяване на „сивата зона“ по фронта Сладкое-Новониколаевка-Равнополе-Новое-Новоуспеновско. Наскоро командирът на щурмовите войски на украинските въоръжени сили Валентин Манко съобщи, че щурмовите части са „прочистили“ Сладкое и Равнополе от руските сили. Няколко часа по-късно обаче DeepState регистрира настъпление на руснаците в Сладкое.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мария Капон: Бюджет 2026 е разточителен и ляв, Борисов прави ляв завой, а Пеевски изяжда БСП

          Пламена Ганева -
          Бюджет 2026 ще бъде разделителна линия, която за първи път ясно очертава интересите на предприемачите срещу тези на синдикатите и хората. Това заяви бившият...
          Политика

          Франция: Армията трябва да е готова за възможен сблъсък с Русия до 3–4 години

          Георги Петров -
          Франция трябва да бъде готова за потенциален военен сблъсък с Русия в рамките на следващите три до четири години, заяви началникът на Генералния щаб...
          Общество

          Правителството ускорява проекта за четирилентовия път Асеновград – Смолян

          Георги Петров -
          Правителството обяви, че ускорява реализацията на четирилентовия скоростен път между Асеновград и Смолян, който е от ключово значение за транспортната свързаност и икономическото развитие...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions