Руските войски са окупирали две села: Новониколаевка в Запорожка област и Екатериновка в Донецка област, съобщава украинският мониторингов проект DeepState.

Освен това, руската армия е напреднала близо до селата Новое, Яблочное и Сладкое на Александровско направление (бившето Новопавловско направление) в Запорожка област. Руснаците напреднаха и близо до селата Александро-Калиново на Константиновско направление (бившето Торецко) и Промин на Покровско направление.

Ден преди това анализаторите съобщиха за значително разширяване на „сивата зона“ по фронта Сладкое-Новониколаевка-Равнополе-Новое-Новоуспеновско. Наскоро командирът на щурмовите войски на украинските въоръжени сили Валентин Манко съобщи, че щурмовите части са „прочистили“ Сладкое и Равнополе от руските сили. Няколко часа по-късно обаче DeepState регистрира настъпление на руснаците в Сладкое.