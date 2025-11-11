НА ЖИВО
          Делото за побоя над директора на русенската полиция влиза в съда през декември

          Владимир Висоцки
          През декември делото за побоя над директора на русенската полиция Николай Кожухаров ще влезе в съда. Това съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов. Месец след инцидента от септември разследването беше прехвърлено от Русе във Велико Търново. 

          Готови са резултатите от всички експертизи, фактическата обстановка е установена, съобщи окръжният прокурор на Велико Търново Христо Христов: „Предстои конкретизиране на обвиненията и се надявам най-късно до средата на декември делото ще влезе в съда. Телесната повреда на русенския полицай е тежка, според тройната експертиза“.

          Четиримата младежи отново обжалват мерките си за неотклонение и има насрочени дела за 13 ноември в Русенския окръжен съд. Три от момчетата, нападнали полицейския директор Николай Кожухаров, са под домашен арест, а непълнолетният е с мярка „Надзор от Детска педагогическа стая“, предаде БНР. 

          С постановление на заместник-главния прокурор делото за побоя над русенския директор на полицията беше прехвърлено от Русе във Велико Търново, за да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство.

