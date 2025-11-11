НА ЖИВО
      вторник, 11.11.25
          Война

          Доналд Тръмп: Войната в Украйна повече не заплашва да ескалира в Трета световна война

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че ситуацията около Украйна вече не заплашва да ескалира в Трета световна война, предава УНИАН.

          „Ако бях президент, тази война никога нямаше да се случи. И ако не бях президент, тази война можеше да доведе до Трета световна война. Това няма да се случи“, увери Тръмп.

          Междувременно той отново се похвали с броя на войните, които е успял да сложи край по целия свят.

          Президентът добави, че изобщо не иска войни, не иска да воюва, но ако това се случи, САЩ ще спечелят бързо и брутално:

          „Спрях осем войни през последните девет месеца. Не искам да воювам. Ако съм във война, ще спечелим бързо и тя ще бъде брутална. Но знаете ли какво? Не искам да воювам“.

