ЕК създава собствено разузнаване, вижте кой ще го ръководи

Европейската комисия подготвя създаването на нова разузнавателна структура, която ще бъде ръководена от председателя Урсула фон дер Лайен. Това съобщава вестник „Файненшъл таймс“, позовавайки се на източници в Брюксел.

Според изданието, целта на новия орган е да подобри начина, по който се използва информацията, събирана от националните разузнавателни агенции. Инициативата обаче се очаква да срещне сериозна съпротива от страна на някои държави членки.

Обменът на разузнавателни данни отдавна е деликатна тема в Европейския съюз. Държави със значителни възможности в тази сфера, като Франция, традиционно са предпазливи по отношение на споделянето на чувствителна информация със своите партньори.

„Сътрудничеството е станало още по-сложно след появата на проруски правителства в страни като Унгария,“ отбелязва „Файненшъл таймс“.

Според анализатори, създаването на подобна структура би представлявало важна стъпка към засилване на ролята на Европейската комисия в сферата на сигурността и отбраната, но също така повдига въпроси относно суверенитета и доверието между отделните държави членки.