Екстремист е предлагал криптовалута за убийства на политици в Германия

Властите в Германия арестуваха 49-годишен мъж, заподозрян в администриране на анонимна платформа в т.нар. тъмна мрежа, която призоваваше за атентати срещу политици и предлагаше парични награди в криптовалута за извършване на убийства. Това съобщава Анадолската агенция, като се позовава на германските прокурорски органи.

Заподозреният — идентифициран като Мартин С., с двойно германско и полско гражданство, беше задържан в понеделник вечерта в Дортмунд. Според информация на обществената телевизия ARD, той е поддържал контакти с крайнодясното движение „Граждани на Райха“.

Прокуратурата твърди, че Мартин С. е администрирал платформата поне от юни 2025 г. На сайта били публикувани списки с имена на политици и обществени личности, срещу които са издавани т.нар. „смъртни присъди“.

Освен призиви за убийства, платформата съдържала:

инструкции за изработване на взривни устройства;

разпространяване на чувствителни лични данни на потенциалните жертви;

на потенциалните жертви; призиви за дарения в криптовалута, представяни като „награди“ за извършване на престъпления.

Федералната прокуратура посочва, че има сериозно основание да се смята, че задържаният е извършвал финансиране на тероризъм, е предоставял инструкции за тежки актове на насилие, които застрашават държавата, и е участвал в опасно разпространение на лични данни.

Към настоящия момент германските власти не са оповестили кои конкретни политици или длъжностни лица са били посочени в списъците, нито каква сума е била събрана чрез крипто-даренията. Разследването продължава.