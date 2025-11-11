ЕС посочи четири държави, които ще получат помощ за преразпределяне на мигранти

Европейският съюз обяви, че Италия, Испания, Гърция и Кипър трябва да получат помощ за преразпределяне на най-малко 30 000 търсещи убежище, за да се облекчи натискът от нерегламентираната миграция.

Съобщението на изпълнителния орган на ЕС ще даде старт на напрегнати преговори в рамките на 27-членния блок, тъй като страните са все по-предпазливи да се ангажират доброволно да приемат хора.

Блокът прие мащабна реформа на миграционната си политика през 2024 г., която скоро ще влезе в сила.

Ключов елемент е новата система за „солидарност“, чиято цел е да облекчи тежестта върху страните от Средиземноморието, които Брюксел счита за изложени на „миграционен натиск“, предаде АФП.

Другите страни ще бъдат задължени да приемат част от търсещите убежище от тези страни на предната линия или да им предоставят финансова подкрепа в размер на 20 000 евро на човек.

Държавите от ЕС лобираха усилено, за да повлияят на решението на Европейската комисия, което забави обявяването с един месец.

Изпълнителният орган на блока изброи най-очевидните кандидати в категорията, нуждаещи се от помощ.

„Гърция и Кипър са под миграционен натиск поради непропорционалното ниво на пристигащи през последната година“, посочи Комисията.

„Испания и Италия също са под миграционен натиск поради непропорционалния брой пристигащи след търсене и спасяване в морето през същия период“, добави тя.

Обявяването ще послужи като основа за преговори между държавите членки относно броя на допълнителните търсещи убежище, които всяка от тях е готова да приеме, или размера на финансовата подкрепа, която са готови да предложат.

Редица страни вече настояха, че няма да приемат никого по тази схема и ще допринесат само финансово.

Тъй като правителствата в целия блок са под натиск да затегнат имиграционната си политика, предлагането да се приемат допълнителни търсещи убежище е свързано с политически риск.

По новата система всяка година ще трябва да бъдат преместени най-малко 30 000 мигранти, като окончателният брой все още не е определен, а решението за това кой къде ще отиде трябва да бъде взето до края на декември.